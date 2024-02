Ile Maurice: Vikram Hurdoyal - De l'affaiblissement politique à un homme abattu

Il y a une quinzaine de jours, nous avions fait ressortir que Vikram Hurdoyal était un homme affaibli politiquement, surtout après les récents événements survenus au conseil de district de Flacq. Mais c'est un homme abattu qu'on a pu découvrir alors qu'il donnait ses premières impressions à «l'express» à son arrivée à l'aéroport, hier.

Même s'il a dit beaucoup de choses pendant cette interview hier, il n'a pas encore tranché sur son avenir politique. S'il a dit qu'il retournera dans ses plantations, toujours est-il qu'il n'a donné aucune indication s'il va rester au Parlement ou non. Il préfère avoir du temps, consulter sa famille et ses amis avant de prendre une décision.

Avant décembre dernier, Vikram Hurdoyal était un homme sans histoires. Même si on reconnaît qu'il n'a pas eu un très bon rayonnement comme parlementaire, on peut le créditer comme un ministre qui a eu un passage correct au ministère de la Fonction publique. Et au Parlement, il a répondu tant mieux que mal aux questions de l'opposition. Son passage au ministère de l'Agro-industrie n'aura pas duré six mois. Certes, il n'y a pas accompli de grandes réalisations et pendant ces deux derniers mois, il aura été acculé à la pénurie d'oignons et de pommes de terre.Le directeur d'Océan Tropical Fruits Export Ltd en 2008.

Toutefois, il a connu un mois de décembre noir. D'abord, malgré toutes ses démarches pour que son poulain, Kishore Kumar Jeewooth, reste président du conseil de district de Flacq, elles ont lamentablement échoué et il aura fallu l'intervention du Premier ministre pour y rétablir l'ordre. Pour cela, il aura fallu que Pravind Jugnauth ait entendu le son de cloche de ceux qui n'étaient pas d'accord avec le ministre révoqué. Qu'on le veuille ou non, Vikram Hurdoyal a été un homme très populaire dans sa circonscription de Montagne-Blanche-Grande-Rivière-Sud-Est (no 0). Il y a fait plus d'heureux que de mécontents. Il ne ratait jamais une occasion de faire des dons à des individus ou à des associations culturelles.

Lors des résultats des élections de 2019 au n°10.

Cette popularité, il l'a gagnée en tant qu'agriculteur dès son jeune âge. En effet, après ses études secondaires au collège Shrimati Indira Gandhi de Quartier-Militaire, il s'est lancé dans l'agriculture, particulièrement dans les ananas. Il s'est tourné vers l'exportation et il a créé sa compagnie, OTF Export Ltd. Devenu très populaire dans son village de Trou-d'Eau-Douce, il s'inscrit comme candidat aux élections villageoises et président du conseil de district de Flacq entre 2012 et 2014. Il occupe ce poste à nouveau entre 2016 et 2019, quand il décide se joindre à l'Alliance Morisien. Aux dernières élections générales, il se classe à la première place avec 23 252 voix, reléguant ainsi Navin Ramgoolam à la quatrième place. Déjà, aux élections de 2014, il avait posé en indépendant et récolté 9 775 voix. Cette année-là, il avait eu une proposition de l'alliance Lepep, mais son coeur balançait entre le parti de sir Anerood Jugnauth et les Rouges.