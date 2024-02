Congo-Kinshasa: Le CHESD clôture le VIIème Séminaire Régional axé sur les problématiques sécuritaires à l'Est de la RDC

Lancé jeudi 8 février, le 7ème Séminaire Régional du Collège des hautes études de stratégie et de défense, CHESD en sigle, s'est clôturé samedi 10 février 2024. Ce colloque avait pour thème : « Guerre dans l'Est de la RDC, quelles solutions durables préconiser au niveau national et au niveau régional ? ». Les conférences se sont déroulées dans l'amphithéâtre du CHESD, appelé Amphithéâtre TSHANZU, devant des auditeurs des sessions spéciales et ordinaires, des officiels, des chercheurs et des invités.

A l'ouverture de ce séminaire, le Directeur général du CHESD, le Général Major Mubiayi Mamba Augustin, avait indiqué que le choix de ce thème sensible pour l'ouverture de la Session spéciale est fondamental pour plus d'une raison : « Hisser le CHESD, fleuron de réflexion stratégique vers son ultime mission de produire des réflexions prospectives et approfondies sur les stratégies de sécurité et de défense en République démocratique du Congo et en Afrique centrale, et produire des recommandations utiles pour les instances de prise des décisions ; Plonger les hauts cadres civils et militaires dans le bain de connaissances des questions de défense, de politique étrangères et d'économie de défense, en vue de les préparer à apporter des réponses attendues en matière de sécurité et les préparer à développer une approche commune et prospective, indispensable pour l'exercice de leurs responsabilités dans ces mêmes domaines. Et enfin, Contribuer à promouvoir et à diffuser l'esprit de défense, dans une perspective commune et consolidée».

%

Le but de ce Séminaire était de préconiser des solutions à la fois au niveau national et au niveau régional pour sortir la RDC de la longue guerre qui sévit sur son territoire. Pour y parvenir, les interventions lors de ce Séminaire ont répondu aux questions suivantes : 1) Quelles sont les causes profondes des conflits dans l'Est de la RDC ? 2) Quel est l'impact de la guerre dans l'Est de la RDC sur le développement de ce pays ? 3) Quel est l'apport des multinationales dans l'exacerbation de cette crise ? 4) Quel est l'apport des différentes missions de paix en RDC ? 5) Quelles sont les solutions militaires à préconiser ? 6) Quelles sont les solutions politiques et diplomatiques envisageables ? 7) Quelles formes de participation civile faut-il envisager dans cette guerre ?

Tout bien considéré, le 7ème Séminaire Régional du Collège des hautes études de stratégie et de défense a connu la participation active du Vice-ministre de la Défense nationale, Samuel Adubango Awotho. Il espère que les recommandations de ce colloque seront prises en compte et pourront contribuer à la paix de la République démocratique du Congo.

Il convient de souligner que le Collège des Hautes Études de Stratégie et de Défense (CHESD) est une école de formation civilo-militaire de niveau post-universitaire qui appartient aux Forces Armées de la République Démocratique du Congo mais labelisée Centre d'excellence stratégique de la CEEAC. Il assure chaque année des enseignements stratégiques et opérationnels à travers deux sessions :

- une session ordinaire, d'octobre à juillet, destinée essentiellement aux officiers généraux et colonels des Forces Armées et des Polices Africaines (bien que les originaires de la RDC soient majoritaires) ;

- une session spéciale, qui dure environ six mois, destinée aux hauts cadres de l'administration publique et privée, aux autorités politico-administratives, aux chercheurs et aux journalistes.

Au début de chaque année civile, depuis 2018, pour marquer le démarrage de la session spéciale, le CHESD organise un Séminaire Régional axé sur les problématiques sécuritaires en Afrique Centrale. De même, entre juillet et août, pour marquer la fin des sessions spéciale et ordinaire, le CHESD organise un Colloque International planchant sur une question stratégique et/ou opérationnelle de paix, de défense ou de souveraineté. Pour les deux activités scientifiques, le Collège invite des professeurs, chercheurs, experts, militaires...de par le monde entier pour des conférences de haute portée.