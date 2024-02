Algérie: Instaurer un système national intégré pour prendre en charge les préoccupations des jeunes

EL-OUED — Le président du Conseil supérieur de la jeunesse, Mustapha Hidaoui, a affirmé, lundi à El-Oued, que "le Conseil supérieur de la jeunesse s'emploie à instaurer un système national intégré susceptible de prendre en charge les préoccupations des jeunes".

Dans son allocution de clôture de la rencontre "Forum des jeunes de Oued-Souf", M. Hidaoui a souligné que "Le CSJ entend instaurer un système national intégré, axé sur l'accompagnement des jeunes, susceptible de prendre en charge leurs préoccupations et attentes leur permettant de mettre sur terrain leurs espoirs dans divers domaines".

"La consécration du principe d'agir avec les mécanismes de ce système national requiert la conjugaison des efforts de toutes les institutions administratives, publiques et les acteurs de la société civile en vue d'en faire un moyen efficace au service de la société", a soutenu le même responsable, avant d'expliquer que "ceci ne peut être atteint qu'au travers de la démocratie participative, le dialogue et consultation au sein des institutions ayant trait aux préoccupations et attentes des jeunes".

Ce forum (11-12 Février) a donné lieu, au terme des travaux des quatre ateliers thématiques ayant regroupé 150 jeunes pour examiner des axes afférents aux jeunes membres des assemblées élues, les jeunes et opportunités d'emplois, les jeunes et l'agriculture saharienne et la mission des associations dans la promotion de l'action associative, à l'adoption d'une série de recommandations allant dans le sens de l'impulsion du développement local.

Ils ont, ainsi, recommandé la modernisation des réseaux routiers, national et chemins de wilayas, le raccordement de la wilaya à la boucle ferroviaire, la réhabilitation de l'aéroport "Abdelkader Lamoudi" et la dynamisation du centre de manutention, ainsi que la création d'emplois dans les entreprises pétrolières.

Le président du Conseil supérieur de la jeunesse a auparavant présidé, dans la zaouia de Sidi Ahmed Benslimane Bissi Daha, (commune de Taghzout), des séances de dialogue et de consultations en présence des notables et autorités locales de cette collectivité, ayant permis aux assistants de soulever une série de préoccupations liées aux domaines de l'agriculture, de l'investissement, de la solidarité et des volets sociaux.

M. Hidaoui s'est également rendu dans les communes frontalières de Taleb Larbi et Douar El-Mae, (distantes de 100 et 150 km respectivement du chef lieu de la wilaya), où il a présidé des rencontres similaires avec les jeunes de ces régions.

Ces rencontres ont donné lieu également à l'animation des ateliers sur la formation professionnelle, l'éducation, l'enseignement supérieur, la santé, les affaires sociales, la promotion de la situation de la femme rurale, en sus du rapprochement des administrations des administrés et l'amélioration du service public.