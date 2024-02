Congo-Kinshasa: Pour la construction de 180.000 km des routes en RDC en vue d'accélérer le PDL-145 T, Mining Indaba - Sama Lukonde et son gouvernement arrachent un contrat de 450 millions de dollars américains avec les Sud-africains

A la fin de sa mission en Afrique du Sud, où il est allé représenter le Chef de L'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la 30ème édition de Mining Indaba, à partir de Cape Town, le Premier Ministre, Jean-Michel Sama Lukonde a fait, le 07 février 2024, le résumé de ce qui Il affirme avoir été, à Indaba, porteur du message sur la vision du Président de la République et du pays tout entier concernant le secteur minier.

C'était pour lui, l'occasion de relever les opportunités qu'offrent le contexte du changement climatique et la nécessité de la transition énergétique, les potentialités de la République démocratique du Congo, qui apporte au monde les minerais stratégiques indispensables à cette transition ainsi que ce besoin, pour la RDC, de voir l'exploitation de ses ressources créer des emplois au bénéfice premièrement des communautés locales, spécialement des jeunes grâce au développement des chaînes de valeur ajoutée sur place en RDC, avec les investissements responsables attendus notamment dans les secteurs des énergies propres et des infrastructures de connectivité.

Pour Jean-Michel Sama Lukonde, cette jeunesse, surtout celle de l'Est, qui est, malheureusement, en proie à la guerre et l'agression, mérite que le gouvernement, dans ses multiples efforts pour ramener la paix, trouve également des mécanismes pour lui créer des emplois. Et, c'est tout le sens de cet appel aux investissements responsables. Dans cet appel, il a aussi mentionné la diversification de l'économie, un autre moteur de création des emplois.

Il a brandi la dynamique de l'assainissement du climat des affaires entamée par le pays avec des réformes courageuses en vue de se mettre à niveau par rapport à la compétition mondiale pour faciliter l'activité des investisseurs. La RDC, a-t-il lancé, « s'est inscrite dans des réformes de digitalisation, mais aussi de lutte contre la corruption de manière que tous les jours elle puisse capter plus de ressources et cela, au bénéfice de ses populations ».

Puis, le chef du gouvernement congolais s'est félicité de la signature d'un contrat entre la RDC, la banque sud-africaine de développement et l'entreprise Guma Africa Group pour la construction de 180.000 km de routes au cours des trois prochaines années à travers les 26 provinces et en particulier les 145 territoires de la RDC pour un montant global de 450 millions de dollars américains.

Un véritable coup d'accélérateur pour le Programme de Développement local des 145 territoires (PDL-145 T). Car, l'accent sera mis sur les équipements de construction, la réhabilitation des routes, et l'entretien, qui seront exécutés par le ministère des ITPR.

L'investissement annoncé de 450 millions de dollars américains servira à acquérir le matériel de construction, à soutenir et à exécuter les programmes de ces 180.000 km de tronçons routiers, des ponts et autres ports.

Ce partenariat consiste également à améliorer les capacités de l'OVD et de l'Office des Routes, à former et renforcer les capacités de la main-d'oeuvre, y compris les opérateurs et les techniciens.