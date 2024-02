Algérie: Convention de jumelage entre les universités Salah Boubnider (Constantine3) et Babes-Bolyai de Roumanie

CONSTANTINE — L'université Salah Boubnider (Constantine 3) a conclu, récemment une convention de jumelage avec l'université Babes-Bolyai de Cluj-Napoca (Roumanie), a-t-on appris lundi du recteur de l'université Constantine 3, le professeur Riadh Hamadouche.

Dans une déclaration à l'APS en marge d'une Journée ouverte de l'université sur l'environnement socio-économique à la faculté d'architecture et d'urbanisme de l'université Salah Boubnider, le même responsable a précisé que la convention signée en fin de la semaine écoulée s'inscrit dans le cadre de l'ouverture de l'université sur son environnement extérieur et international et également le programme Erasmus (programme d'échange estudiantin dépendant de l'Union européenne).

Il a précisé que la signature de cette convention avec une des plus anciennes universités de l'Europe de l'Est constitue "le premier noyau d'une relation scientifique et académique conformément à la méthodologie adoptée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique visant à s'ouvrir sur les universités qui enregistrent des évolutions technologiques en vue d'échanger les expériences".

Le même responsable a indiqué que la convention vise essentiellement "l'échange des expériences scientifiques et de recherche entre les deux universités à travers la création de partenariats académiques et de recherche en mesure de concrétiser la visibilité internationale et décrocher la reconnaissance sur la scène scientifique internationale et par ricochet intégrer la concurrence scientifique selon les normes internationales".

Le recteur de l'université a indiqué que dans le cadre de la coopération entre l'université Salah Boubnider et l'université russe de l'Amitié des peuples Patrice Emery Lumumba, l'université Constantine 3 a bénéficié de 10 bourses d'études financées en intégrité au profit des étudiants du magister de l'université des sciences de l'information, de la communication et de l'audiovisuel en plus de 10 autres bourses à moitié financées pour d'autres étudiants de magister de la même faculté et ce au terme des premières olympiades scientifiques en Algérie qui avaient eu lieu le 7 décembre 2023 dans la même faculté en présence d'une délégation russe représentant l'université de l'amitié des peuples Patrice Emery Lumumba.