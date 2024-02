Tunisie: Regard sur la ligue 2 - Les quatre premiers s'essoufflent

Le leader jendoubien accroché.

La 15e ronde de la Ligue 2 a livré son verdict avec des positions qui se resserrent au niveau des deux extrémités du classement des deux tableaux, groupes A et B. Dans la poule A, la journée n'a pas été profitable aux quatre meneurs qui ont tous été accrochés. Ainsi, Jendouba a été tenue en échec à domicile par l'ESHS. La JSO, dauphin des Nordistes, n'a pas fait mieux à Korba, club situé au pied du podium. Même si El Omrane a ouvert la marque par Ahmed Beji sur penalty, elle a ensuite accusé le coup vers l'heure de jeu, après un but d'Ali Salah. Toujours volet podium, le CSHL, 3e, a partagé les points avec Kalâa Sport.

Lors d'un match résolument tourné vers l'offensive, les Verts ont tenté par Haj Khelifa, auteur d'un doublé, mais se sont exposés au retour de manivelle adverse avec des buts de Moussa et Araki. Voilà pour le haut du pavé. Dans le ventre mou de la hiérarchie, l'AS Ariana gagne du terrain suite à son succès face à l'ES Radès. Ben Nacer, Guezmir et Nasrallah furent les artilleurs arianais, alors qu'Islam Riahi avait pourtant allumé la première mèche du match pour les banlieusards du sud, d'entrée de jeu. Enfin, si Tabarka a réalisé une belle opération en battant l'ASOE, le SCBA n'a pu venir à bout du CS Msaken et reste ainsi à l'arrêt dans le magma du classement.

Moknine arrive à grandes enjambées !

%

Dans le groupe B à présent, la ronde est profitable au Sporting Moknine qui a battu le leader. Au bout de l'effort, le SCM est donc venu à bout de la Zliza qui garde cependant la pole position, à deux points de l'ES Zarzis. Là aussi d'ailleurs, dans les hautes sphères du groupe B, si l'ASG s'est inclinée, le CS Chebba a aussi perdu, du côté de Jelma, gardant ainsi le statu quo en haut du tableau. Pour vos archives, lors de l'explication entre le SCM et l'ASG, Moknine a trouvé la parade par Zied Soussi, auteur d'un doublé et Sioud. L'ASG, à son tour, a fait illusion par Naffati et Marzouki.

Egalement, à Jelma, l'ASJ est venu à bout du Croissant Chebbien par Gasmi lors du temps additionnel du second half. Passons à la meute du groupe à présent. La Stayda a réalisé une bonne affaire en battant l'Olympique de Médenine grâce à un but de Ayari. Le SG ronge son frein à l'avant-dernière place. Toujours en queue de classement, l'AS Rejiche poursuit sa chute vertigineuse en s'inclinant à domicile face à Rogba Tataouine. Enfin, si les insulaires de l'ES Jerba talonnent désormais le groupe des meneurs après leur victoire contre les Fatimides de Mahdia, l'OC Kerkennah a manqué l'occasion de monter en grade à la réception de l'OSB qui campe sur ses positions.