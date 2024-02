Ile Maurice: Gérald Alcindor v/s MHA - La responsabilité de Ludovic Carré bien engagée

Suite à la décision de la Cour Suprême de donner gain de cause à Gérald Alcindor et de condamner l'Association mauricienne de handball (AMH) à lui verser Rs 10 770 122, représentant les frais de services offerts à l'AMH (et intérêts) durant la tenue de l'U17 Beach Handball World Championship à Flic-en-Flac en 2017, l'AMH a sorti, la semaine dernière, un communiqué signé par son secrétaire Sébastien Bisnauth, dans lequel on semble, hélas, vouloir jeter le blâme exclusivement sur l'ancien comité directeur.

On peut, en effet, y lire : «Cette situation est l'héritage laissé par l'ancien comité de la MHA en 2017 (juste avant les élections de juillet 2017).» Or, ceci n'est pas totalement vrai. Il est donc important de rétablir les faits. Puisque l'actuel président de l'AMH, Ludovic Carré, a bel et bien été mêlé à l'organisation de l'événement par lequel a commencé le calvaire de Gérald Alcindor. Ce dernier le dit, d'ailleurs, clairement dans un entretien qu'il avait accordé à l'express et lequel fut publié le 1er octobre 2018. En voici quelques extraits qui démontrent l'implication de Monsieur Ludovic Carré...

Gérald Alcindor explique : «On m'avait attribué le contrat de l'accommodation. Je précise bien que je ne suis pas aller le chercher. Ce sont les organisateurs qui sont venus vers moi. J'avais la charge d'héberger et de nourrir les quelque 400 athlètes et entraîneurs venus pour les Championnats du monde de beach handball des -17 ans. J'ai tout entrepris en ce sens, prenant la peine de réserver le nombre d'appartements nécessaires, puisque seul mon hôtel (NdlR : Palm Beach) ne pouvait contenir tout ce monde, et de faire en sorte qu'ils soient aux normes que recherchait l'IHF (NdlR: International Handball Federation), comme un de ses officiers me l'avait d'ailleurs demandé lors d'une réunion. À un moment donné, l'argent n'arrivait pas comme convenu. Survenaient en même temps divers problèmes sur le plan financier et organisationnel, au point où l'annulation de l'événement fut même un moment évoqué. À mon niveau, un gros budget avait déjà été engagé. Finalement, à quelques jours des Championnats, après un deal entre le MJS et le comité organisateur, lequel voulait que Daniel Gérard se retire de l'organisation, Ludovic Carré est venu me voir. Il m'a dit que tout allait désormais s'arranger. Je l'ai fais confiance et j'ai assuré l'hébergement. Si je ne l'avais pas fait, ce sont 400 athlètes et entraîneurs qui, débarquant à Maurice après de longues heures de voyage, se seraient retrouvés à la rue. Vous imaginez ce que cela aurait fait à l'image et la réputation de Maurice. Il aurait même pu y avoir des incidents diplomatiques. C'est moi, Gérald Alcindor, qui a évité tout cela. Aujourd'hui, j'attends de récupérer la totalité de mon dû.»

Allégations de conflits d'intérêts

Évoquant la somme Rs 9 millions qui lui est dues, Gérald Alcindor dira : «... une grande partie est due aux créditeurs. De nombreuses factures n'ont pas encore été payées. Par exemple, celle de l'agence de voyage où les billets d'avion des officiels ont été réservés. Des suppliers. Mes employés. Aussi les factures de l'hôtel où Monsieur Ludovic Carré, accompagné s'il vous plaît, et ses invités venus de l'île de la Réunion, ont séjourné.» Quand nous lui avons posé la question : accompagné de qui ? il avait répondu : «Allez le lui demander... Il semble oublier tout ça. Aujourd'hui, il n'a même pas le courage de prendre mes appels.»

Face aux allégations de conflits d'intérêts de la part de Ludovic Carré, il avait affirmé : «Ludovic Carré est venu pleurer avec moi pour que je l'aide. J'ai parlé avec en sa faveur avec un équipementier afin que ses joueurs aient la tenue convenable durant le tournoi. Demandez-lui qui a fourni les shuttle buses avant que le MJS n'en pourvoie quelques-uns. Qui a accueilli les délégations à l'aéroport. Ludovic Carré, lorsqu'il avait besoin de moi, était à Palm Beach tous les jours. À tel point que mes proches croyaient qu'il y travaillait. Aujourd'hui, son langage a changé. Il a enlevé son masque pour laisser apparaître ce qu'il est réellement. Un opportuniste. Une personne sans scrupule. Je le défie de venir me dire face à face que je mens.»

Dans l'entretien, Gérald Alcindor, qui avait également fait une tentative de suicide en face du Citadelle Mall, avait aussi égratigné le ministre Toussaint : «Monsieur Stephan Toussaint, qui est supposé être un représentant du peuple et le garant du bien-être du sport mauricien, s'est montré totalement insensible à mon égard. Son comportement lorsque je l'ai rencontré une fois, à Curepipe, dépasse même l'insensibilité. Il a carrément fait preuve d'arrogance en me disant que je pouvais aller voir qui je voulais pour récupérer mon argent mais que lui ne pouvait et surtout n'allait rien faire. Pourtant, il est clair son ministère a une grosse part de responsabilité dans tout cela.»