Ile Maurice: La saison 2 de «Lakour» en route

L'Institut Français de Maurice (IFM) prépare la saison 2 de «Lakour». Cette nouvelle édition aura pour thème «Lignes de faille» et le sujet choisi est «L'effritement des lignes de séparation entre démocraties et autocraties». Ce sujet invite au questionnement. Quelles définitions pouvonsnous donner aujourd'hui à la démocratie ? Les sociétés peuvent-elles se mobiliser pour renforcer leurs institutions démocratiques, et restaurer des pratiques politiques plus transparentes et responsables ? Y aurait-il d'autres modèles à inventer ?

Ce débat s'organise en deux volets, soit un atelier de préparation et le débat publ ic. Af in de mettre sur pied ce débat, l'IFM invite les participants à un atelier prévu le dimanche 18 février, entre 10 et 15 heures dans ses locaux à Rose-Hill. Pour l'occasion, le repas de midi sera offert. L'atelier servira à mettre en lien les savoir-faire particuliers et les interrogations pour vivifier la réflexion et l'esprit critique ensemble. Lors de cette journée, les participants élaboreront ensemble des argumentaires et témoignages qui seront présentés, le vendredi 23 février, lors du débat public «Lakour». «Chacun peut ainsi apporter sa pierre à l'édifice, quels que soient son bagage initial et ses opinions», souligne Shenaz Patel, coordinatrice de «Lakour».

L'atelier s'ouvre sur la problématique proposée, se poursuit avec des recherches sur le sujet et mise en débat, construction de témoignages et d'arguments, et la préparation de la séance publique. Ceux et celles qui désirent participer à l'atelier du 18 février doivent s'inscrire au préalable auprès de l'IFM.