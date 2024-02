Ile Maurice: Naveena Ramyad, un long parcours politique

«Je suis très émue et agréablement surprise. C'est la consécration d'un engagement politique. J'ai plus de pouvoirs maintenant pour servir la nation. Je suis issue d'une famille modeste, donc, je suis très contente pour mes parents. Cela prouve que l'éducation peut vous amener loin», a-t-elle déclaré à chaud à l'express. La déclaration de l'ancienne chief whip, qui prêtera serment demain en tant que nouvelle ministre du Développement industriel, résume sa vie familiale, son parcours scolaire et politique.

La députée est issue effectivement d'une famille modeste. Son père, Khemlall, était employé à la Compagnie Nationale de Transport comme chauffeur d'autobus pour finir contrôleur de trafic. Sa mère, Gautami, a travaillé comme institutrice et pris sa retraite comme Head of Dance and Music toujours dans l'éducation. Naveena Ramyad a connu plusieurs couleurs politiques. Tout comme Steven Obeegadoo ou Alan Ganoo, la nouvelle ministre du Mouvement socialiste militant (MSM) a été formée à l'école du militantisme du Mouvement militant mauricien (MMM). Toutefois, avant les Mauves, elle a fait un bref passage au sein de l'aile jeune du Parti travailliste pour ensuite être attirée par la philosophie du MMM.

D'ailleurs, elle a découvert les rouages d'un ministère comme conseillère auprès de Steven Obeegadoo qui était ministre de l'Éducation de 2000 à 2005. Elle était même sur une liste des candidats potentiels pour les élections générales de 2010 chez les Mauves dans la circonscription n°17 (Curepipe-Midlands), mais au dernier moment, Satish Boolell avait eu la faveur de la direction du MMM. Première déception alors qu'elle avait déjà démissionné comme enseignante pour briguer les élections. Après une période sabbatique, elle devait retourner au MMM, mais elle n'était pas satisfaite de certaines nominations. Par la suite, l'ancien ministre de la Fonction publique, également ancien Mauve, Eddy Boissézon, devait la recruter après les élections générales de 2014 comme sa conseillère technique.

%

Quelques années plus tard, le MSM de Pravind Jugnauth lui a proposé une investiture pour les élections de 2019 alors qu'elle avait pris de l'emploi comme enseignante au MGI. La nouvelle ministre a été élue en troisième position dans la circonscription n°11 avec 15 981 voix, 45 % des électeurs avaient donc voté pour elle. Pravind Jugnauth l'avait alors nommée chief whip du gouvernement. Elle siégeait aussi (jusqu'à dimanche) au Public Accounts Committee, dont le rapport est très critique envers différents ministères. Navina Ramyad est enseignante de profession. Elle a étudié la biologie marine à l'université de Maurice alors qu'elle rêvait d'être médecin. Elle détient un Master in Business Administration général et un autre en ressources humaines ainsi qu'un LLB de l'université de Londres et attend que l'université de Michigan valide sa thèse de doctorat en Quality Engineering. Et que pense-t-elle de la révocation de Vikram Hurdoyal ? «Que chacun assume ses responsabilités.»