Maroc: La CGEM en conclave à Ifrane pour renforcer les synergies entre régions

Ifrane — La Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) a organisé, lundi à Ifrane, une rencontre des Présidents et Vice-Présidents Généraux des CGEM Régions, sous le thème "les synergies inter-territoires pour la promotion de l'investissement durable et la création d'emplois".

Cet évènement, qui a aussi connu la participation des membres du Bureau de la CGEM et de son Groupe parlementaire, a pour objectif d'insuffler une dynamique nouvelle auprès des CGEM Régions, afin qu'elles jouent pleinement leur rôle dans la promotion de l'investissement privé et l'accélération du développement socio-économique sur l'ensemble des territoires, en harmonie avec l'action de la CGEM au niveau national et des ambitions fixées.

Cette rencontre a également été l'occasion de déterminer les actions à entreprendre pour encourager davantage l'entrepreneuriat et la création d'emplois en prenant en considération les atouts de chaque région et les complémentarités inter-territoires afin d'accompagner activement le momentum positif que connaît le Royaume sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, marqué par le déploiement en cours des dispositifs de la Charte d'Investissement, notamment celui lié à la Très Petite ou Moyenne Entreprise (TPME), de l'opérationnalisation du Fonds Mohammed VI pour l'Investissement et de l'organisation d'événements sportifs majeurs en 2025 et 2030.

Dans une déclaration à la MAP à cette occasion, le président de la CGEM, M. Chakib Alj, a affirmé que l'objectif consiste à approfondir la réflexion sur les moyens à déployer pour accélérer l'investissement privé sur les territoires et sur les actions concrètes à entreprendre afin que "nos territoires, qui regorgent d'opportunités, jouent leur rôle de moteur de croissance et de création d'emplois".

"Le workshop d'aujourd'hui traite aussi des spécificités de chaque région, des Partenariats Publics-Privés en tant que leviers de croissance et des synergies à créer entre régions afin que le secteur privé puisse jouer pleinement son rôle et continuer à faire de notre économie une économie prospère et créatrice d'emploi", a souligné M. Alji, qui a présidé cette réunion.

De son côté, le président de la CGEM Dakhla, M. Mohammed Zebdi, a indiqué que ce séminaire s'inscrit en harmonie avec la Vision Royale sur la régionalisation avancée, expliquant que le but consiste à "permettre à ce que toutes les régions puissent participer au développement tous azimuts que connaît le Maroc".

"Ce genre de réunions est à même de créer des synergies entre toutes les régions et permet de déceler toutes les opportunités offertes", a-t-il ajouté.

Pour le président des Marocains entrepreneurs et hauts potentiels Monde (MEM) de la CGEM, M. Karim Ammor, ce genre de conclaves permet à la diaspora, qu'il s'agisse des entrepreneurs traditionnels ou des hauts potentiels qui veulent venir contribuer au développement économique conformément à la vision de SM le Roi, d'identifier la manière dont elle veut s'inscrire dans chacune des identités et des spécificités des différentes régions du Royaume.

Les thématiques discutées lors de ce conclave ont porté sur les leviers prioritaires pour dynamiser l'investissement en région, notamment ceux liés au climat des affaires, la mise en place d'offre territoriale ou encore à l'amélioration de la relation Entreprise-Administration et la digitalisation, les Partenariats Publics-Privés en tant que moteur de développement, ainsi que les mécanismes à mettre en place pour favoriser les synergies entre régions.

A l'issue de cette rencontre, une feuille de route a aussi été établie afin de doter les CGEM Régions de davantage d'outils pour accompagner et renforcer la proximité avec leurs membres, de créer plus de ponts entre les CGEM Régions, Fédérations, Commissions et le Groupe de la CGEM à la Chambre des Conseillers et d'étoffer l'offre de services de la Confédération.