Maroc: Lancement de plusieurs projets à caractère social à Khouribga et Fkih Ben Salah

Khouribga — La ministre de la Solidarité, de l'Insertion sociale et de la Famille, Aawatif Hayar a lancé, lundi dans les provinces de Khouribga et de Fkih Ben Salah, plusieurs projets sociaux visant à améliorer la qualité des services destinés aux femmes, à l'enfance, aux personnes âgées et à celles en état de handicap.

Le lancement de ces projets qui s'inscrivent dans le cadre du renforcement des piliers de l'État social, conformément aux Hautes Instructions Royales, intervient, également, dans le sillage de la mise en oeuvre du programme gouvernemental et des recommandations de la 8ème étape des rencontres régionales de concertation sur la stratégie 2021-2026 du ministère de tutelle, organisées, en 2022, au niveau de la région Béni Mellal-Khénifra.

Ces projets s'inscrivent, de même, dans le contexte du renforcement de la carte sociale territoriale, en diversifiant l'offre des services sociaux et s'arrêtant de près sur l'état d'avancement de la mise en oeuvre des différents projets, outre l'amélioration de la communication sur le terrain avec les représentants du Pôle social et l'ensemble des acteurs intervenant dans la gestion de la chose sociale et le renforcement des mécanismes de convergence.

Ainsi, dans la province de Khouribga, Mme Hayar qui était accompagnée du gouverneur de la province de Khouribga a procédé à l'inauguration du centre de mise à niveau et d'insertion économique des femmes travaillant dans le domaine de la tapisserie avec incubateur à Bejaad. Cette structure a été mise en place par l'Entraide Nationale pour un coût qui s'élève à 1.1 millions de DH (MDH).

Mme Hayar a, également, inauguré l'espace multifonctionnel pour les femmes à Bejaad, une structure de proximité dédiée aux femmes en situation difficile leur offrant des prestations sociales, avant de se rendre à la commune d'Oued Zem où elle a procédé au lancement du Centre de Protection Sociale "Jisr" réalisé dans le cadre de l'Initiative Nationale pour le Développement Humain.

Il a, de même, été procédé à l'inauguration des Centres d'Orientation et d'Assistance des Personnes en Situation de Handicap (COAPH) d'Oued Zem, de Khouribga et de Fkih Ben Salah réhabilités et équipés par l'institution de l'Entraide Nationale dans le cadre de ses efforts visant à renforcer les services sociaux au profit des bénéficiaires.

Dans la province de Fkih Ben Salah, Mme Hayar accompagnée, notamment, du gouverneur de cette province, a inauguré le Centre d'accompagnement pour la protection de l'enfance de Fkih Ben Salah réhabilité par l'EN pour un montant de 89 mille dirhams, et équipé avec une enveloppe totalisant 98 mille DH.

Au cours de cette visite, Mme Hayar a visité plusieurs structures sociales destinées aux personnes en état de handicap ou aux enfants en situation de rue dans le but de s'informer de près des prestations sociales fournies par ces institutions.

A cette occasion, il a été procédé à la signature de plusieurs conventions entre le Pôle social, l'Agence de développement social et d'autres partenaires de la région oeuvrant dans le domaine social.

Dans une déclaration à la presse, Mme Hayar a rappelé l'augmentation du nombre des bénéficiaires des prestations du Pôle social qui a atteint 1.2 millions de personnes bénéficiant des services sociaux contre 500 mille bénéficiaires de ces prestations en 2022, relevant que l'augmentation du nombre de bénéficiaires est tributaire du renforcement des services et des structures sociales notamment au profit des femmes, des personnes en situation de handicap, d'hébergement des sans-abri, et autres.

Ces centres englobent l'ensemble des services destinés à ces personnes dans le cadre de la complémentarité avec l'INDH, le pôle sociale et le ministère de tutelle, a-t-elle fait savoir, avant de rappeler que ces projets ambitionnent de renforcer l'inclusion économique des personnes en situation de handicap en leur permettant d'accéder à la formation, à l'accompagnement et à des projets de nouvelle génération.