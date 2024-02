Madagascar: Légumineuses - Journée internationale, marquée à Madagascar

La Journée internationale des légumineuses, observée le 10 février de chaque année, a été marquée avec enthousiasme samedi dernier, dans diverses régions de Madagascar. Cet événement met en lumière l'importance des légumineuses, des aliments modestes mais puissants, dans la promotion de systèmes alimentaires durables et la lutte contre la faim dans le monde. Instituée par l'Assemblée Générale des Nations Unies en 2013, cette journée vise à sensibiliser le public sur les avantages nutritionnels et environnementaux des légumineuses. Riches en protéines, en fibres et en nutriments essentiels, elles contribuent à une alimentation équilibrée et durable.

Leur capacité à fixer l'azote atmosphérique enrichit les sols et favorise une agriculture plus verte. Malgré leurs nombreux avantages, les légumineuses font face à des défis tels que les préférences alimentaires et les politiques agricoles restrictives. Toutefois, des initiatives innovantes, telles que la sélection génétique et les campagnes de sensibilisation, cherchent à promouvoir leur culture et leur consommation. Cependant, à Madagascar, nombreuses sont les organisations qui soutiennent la production de ces légumineuses.

Avantages multiples

Outre leurs bienfaits nutritionnels et environnementaux, les légumineuses offrent une diversité de saveurs et de textures qui enrichissent le patrimoine culinaire mondial. De la soupe de lentilles au houmous, elles inspirent une multitude de recettes savoureuses et créatives. Bref, la Journée internationale des légumineuses était l'occasion de reconnaître leur valeur et de les intégrer davantage dans nos régimes alimentaires et nos systèmes agricoles.

En célébrant et en valorisant ces trésors de la nature, nous contribuons à un monde plus durable et équitable. Les organisations qui ont marqué l'événement ont sensibilisé la population à cultiver et à consommer les légumineuses pour promouvoir la santé, la durabilité et l'équité alimentaire. En effet, leur importance ne peut être ignorée dans la réalisation des Objectifs de Développement Durable des Nations Unies, notamment en matière de sécurité alimentaire et de santé publique.