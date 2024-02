Afrique: JOJ «Dakar2026 »/Nouvel accord entre le CNOSS et le CONI - Le Sénégal et l'Italie prolongent leur coopération

Le Comité National Olympique et Sportif Sénégalais (CNOSS) et le Comité National Olympique Italien (CONI) ont signé en marge des Jeux olympiques d'Hiver à Gnagwon (Corée du Sud), une convention de collaboration. Ce partenariat s'inscrit dans la dynamique de l'engagement des deux comités olympiques du Sénégal et d'Italie en perspective des Jeux Olympiques et Paralympiques de Milano Corina 2026 mais aussi des Jeux Olympiques de la Jeunesse de Dakar 2026.

Le Comité National Olympique et Sportif Sénégalais (CNOSS) et le Comité National Olympique Italien (CONI) ont fait une mise à jour de leur collaboration et leur engagement en direction des Jeux Olympiques et Paralympiques de Milano Corina 2026 mais aussi des Jeux Olympiques de la Jeunesse de Dakar 2026. C'est à travers une convention signée le 19 janvier 2024 en marge des Jeux Olympiques de la Jeunesse d'hiver Gnagwon 2024(Corée du Sud) par Giovanni Malago, président du CONI et Mamadou Diagna Ndiaye, Président du CNOSS

La signature de cette nouvelle convention de collaboration en Corée du Sud, marque, selon le communiqué issu de cette rencontre, le renforcement des liens entre comités nationaux olympiques et une nouvelle étape dans leur coopération. Elle s'inscrit dans la ligne de l'ambition de l'Agenda 2020+5 du CIO de bâtir un nouveau modèle d'organisation pour des Jeux plus efficaces et innovants. Dans cette optique, les deux entités ont entrevu de nouvelles perspectives de coopération.

L'objectif poursuivi par le CONI et le CNOSS, précise ledit communiqué, est de contribuer à l'optimisation de la préparation et l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Milano Corina 2026 et des Jeux Olympiques de la Jeunesse de Dakar 2026, dans une logique d'héritage. Cela se traduira par un partage d'expériences et de bonnes pratiques, et notamment par : l'accueil d'athlètes sénégalais et italiens dans leurs pays respectifs à travers l'organisation de camps d'entrainement ; l'envoi d'experts techniques italiens en vue du renforcement des capacités des entraineurs et techniciens sénégalais dans plusieurs disciplines ; la mise à disposition d'équipements sportifs ; la formation des cadres et l'échange d'informations concernant les structures sportives de leurs CNOs respectifs ; l'échange d'informations et d'expériences en vue de renforcer la formation des jeunes athlètes et des jeunes sportifs etc.

Les deux CNO ont également retenu d'oeuvrer à la conclusion d'un accord de partenariat entre le COJOP Milano Cortina 2026 et le COJOJ Dakar 2026. Dans cet élan, Giovanni Malago, Président du CONI s'est félicité de cet accord et se dit prêts à une collaboration et un échange fructueux. « Nous sommes très contents de cette amitié entre nos deux Comité Olympiques et de ce partenariat qui vient de se prolonger, et qui est encore plus fort en vue des éditions des Jeux de Milano Cortina 2026 et des Jeux de Dakar 2026. Nous sommes prêts à une collaboration et un échange de connaissances très fructueux ».

Pour sa part, Mamadou Diagna Ndiaye, Président du CNOSS s'est réjoui de la conclusion de ce partenariat avec le CONI, qui est une manifestation de solidarité entre acteurs du mouvement olympique. « L'accord que nous avons scellé constitue un premier jalon dans la perspective des Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver Milano Cortina 2026 et des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026. Il vient renforcer le partenariat déjà bien solide entre nos deux comités nationaux olympiques. » a-t-il déclaré.