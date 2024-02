Sénégal: Décès de l'étudiant Alpha Yoro Tounkara à l'UGB - Le Sudes/Esr appelle à un arrêt de travail le mardi 12 et le mercredi 13 février

Les perturbations des cours s'enchainent au niveau des universités sénégalaises. Après le Syndicat autonome de l'enseignement supérieur (Saes) qui a décrété une grève de 48 heures, le lundi 12 et le mardi 13 février 2024, c'est au tour du Syndicat unitaire et démocratique des enseignants du Sénégal/Enseignement supérieur et recherche (Sudes/Esr) de faire cesser les cours suite au décès de l'étudiant Alpha Yoro Tounkara à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, lors d'affrontements entre Forces de l'ordre et étudiants. Dans un communiqué en date d'hier, lundi 12 février, le Sudes/Esr a appelé les «militants à observer, en signe de deuil, un arrêt total de travail, le mardi 13 et le mercredi 14 février 2024».

«Ce vendredi 09 février 2024, l'Université Gaston Berger de Saint-Louis a été le théâtre d'affrontements entre forces de l'ordre et étudiants. Les étudiants manifestaient contre le report de l'élection présidentielle qui était prévue le 25 février 2024. Malheureusement, une fois encore, l'Université sénégalaise perd un de ses étudiants, Alpha Yoro Tounkara. Il rejoint la liste déjà trop longue des étudiants décédés dans les confrontations entre étudiants et forces de l'ordre dans les universités sénégalaises», déplore le Sudes/Esr. Avant «d'exprimer sa stupeur, sa consternation et son indignation face à cette tragédie».

Le Sudes/Esr condamne «vigoureusement ces actes ignobles et exige de l'État que toute la lumière soit faite rapidement sur cette affaire extrêmement grave ; que les coupables soient traduits devant les tribunaux et que justice soit rendue», rapporte le communiqué.