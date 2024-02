Congo-Kinshasa: Ituri - Des centaines de miliciens Zaire et CODECO s'engagent à mettre fin aux exactions contre les civils

Des centaines de jeunes appartenant aux milices CODECO et Zaïre dans les secteurs de Bahema Badjere, Walendu Djatsi et Ndo Okebu au territoire de Djugu, (Ituri) se sont engagés à ne plus commettre des exactions contre les civils membres des communautés des uns et des autres.

Ces miliciens ont pris cet engagement, vendredi et samedi derniers, lors des rencontres pour la paix et la cohésion sociale initiées par les autorités coutumières locales.

D'après un notable de Djugu qui a lu leur déclaration, ces combattants ont réitéré leur engagement à permettre le libre mouvement des personnes et de leurs biens dans la zone.

" La population Lendu ne va plus s'attaquer aux population Hema, et vice versa. A la population de Bahema Badjere à fréquenter le marché Walendu. La population de Badjere fréquente le marché de Djugu, Pimbo et autres ", a-t-il mentionné.

Cette campagne de sensibilisation qui se poursuit dans d'autres entités, vise à consolider la paix relative observée depuis environ six mois dans le territoire de Djugu, affirment les notables.

Ces leaders locaux sollicitent l'accompagnement du Gouvernement et de la MONUSCO pour préserver les acquis de la paix dans le territoire de Djugu.

Des cas de meurtres, d'enlèvements et de pillages des biens par des miliciens de la CODECO et Zaire étaient toujours observés dans plusieurs localités dans le territoire de Djugu, en dépit de l'acte d'engagement unilatéral signé par ces groupes armés.

Ces exactions ont poussé de nombreux habitants à ne plus fréquenter certaines localités et des marchés se trouvant de part et d'autre de deux communautés ethniques auxquelles appartiennent ces miliciens.