Maroc: Dubaï - Table ronde sur le rôle majeur des agences de presse dans le façonnement des récits économiques du futur

Dubaï — Le rôle majeur des agences de presse dans le façonnement des récits économiques du futur est le thème d'une table ronde organisée, lundi à Dubaï, par l'Agence de presse émiratie.

Initiée dans le cadre de la première journée du Sommet mondial des gouvernements (WGS) 2024 avec la participation de responsables et de directeurs d'agences de presse de la région arabe, d'Europe, d'Asie, d'Afrique et de l'Organisation de la coopération islamique, cette rencontre a mis en lumière le rôle des agences de presse dans le soutien des économies futures, la promotion de concepts commerciaux innovants et leur capacité à aborder les questions en lien avec les secteurs économiques émergents.

Elle a également mis l'accent sur le rôle des professionnels des médias dans le journalisme d'affaires de demain, ainsi que sur l'importance des partenariats médiatiques pour stimuler l'échange d'expériences et la formation continue des jeunes professionnels des médias.

S'exprimant à cette occasion, Mohamed Jalal Alrayssi, directeur général de WAM, a souligné le rôle clé des agences de presse dans la promotion des futurs concepts économiques et leur transmission efficace au grand public, relevant que le secteur des médias connaît des avancées remarquables qui sont en phase avec les développements technologiques mondiaux, avec l'émergence de nouvelles technologies dans le travail des médias utilisant l'intelligence artificielle (IA) et les données, qui façonneront l'avenir des médias.

Il a aussi évoqué certaines recommandations de cette table ronde, notamment la nécessité de la formation et de la qualification des employés des agences de presse et des médias, à travers la conclusion de partenariats avec les institutions gouvernementales et privées concernées par les affaires commerciales afin de former les journalistes sur le mode de traitement des données et des informations liées aux concepts économiques contemporains, y compris l'économie verte, les monnaies numériques et l'intelligence artificielle.

Pour sa part, Mohammed Al Yami, directeur général de l'Union des agences de presse de l'OCI (UNA), a souligné le rôle de premier plan des agences de presse dans leurs relations avec les nouveaux modèles économiques malgré les défis, insistant sur la nécessité de suivre le rythme des changements observés dans le secteur des médias contemporains et de s'adapter aux nouvelles évolutions technologiques.

Farid Ayar, secrétaire général de la Fédération des agences de presse arabes (FANA), a, pour sa part, affirmé que les agences de presse jouent un rôle de premier plan dans la formation de l'opinion publique sur les tendances économiques, notant que la majorité des agences de presse dans le monde sont dotés de services économiques spécialisés, chargés de la diffusion des informations et des rapports à caractère économique.

De son côté, Grégoire Ndjaka, directeur général de l'Union africaine de radiodiffusion (AUB), a souligné la nécessité de s'assurer des capacités actuelles des agences de presse à couvrir les secteurs économiques émergents tels que l'énergie verte, les crypto-monnaies et les industries basées sur l'IA.

Le sommet mondial des gouvernements, qui a ouvert ses travaux lundi, examinera les questions urgentes auxquelles l'Humanité est confrontée dans différents domaines, notamment l'économie, la technologie, l'intelligence artificielle, la durabilité, la finance et l'éducation.