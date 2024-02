Maroc: Ouverture à Rabat de la 2ème édition du Forum International Avenir Territoires

Rabat — La deuxième édition du Forum International Avenir Territoires (FIATERR) a ouvert ses travaux, mardi à Rabat, sous le thème "Financement du développement territorial".

Le Forum, organisé à l'initiative de l'Association des Régions du Maroc (ARM) et l'Université Africaine des Sciences et Techniques (EMIA) - Sénégal, se veut une plateforme de réflexion et d'échange, agissant comme un catalyseur d'initiatives pour les collectivités territoriales, en rassemblant divers acteurs impliqués dans le développement territorial autour de sujets spécifiques et en lien avec les enjeux de la décentralisation, tant en Afrique qu'ailleurs dans le monde.

Sur deux jours, des experts internationaux présenteront des études de cas et des exemples de meilleures pratiques en matière de financement des communautés africaines, débattant ainsi des mécanismes de financement, de la collecte des impôts locaux, de la coopération décentralisée et des réformes nécessaires, pour faire face aux défis qui se posent pour les collectivités territoriales.

Avec plus de 200 participants, cette édition constituera une opportunité de partager les expériences des collectivités territoriales, en plus d'engager un dialogue fructueux avec des pairs internationaux sur les questions cruciales de financement et de coopération décentralisée en Afrique, des experts internationaux et élus, ainsi des personnalités diplomatiques et politiques.