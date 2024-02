Maroc: Appui scolaire - Forte contribution de l'INDH pour l'amélioration de l'offre éducative à Youssoufia

Ighoud (province de Youssoufia) - La promotion de l'appui scolaire jouit au niveau de la province de Youssoufia, d'une importance considérable au point de figurer au rang des priorités de la direction provinciale de l'Education Nationale et du Comité Provincial de Développement Humain (CPDH), avec pour ambition d'améliorer en permanence l'offre éducative au niveau de cette partie du territoire national.

Ce chantier phare de l'éducation s'insère en droite ligne des efforts permanents visant à poursuivre la réforme du système d'éducation et de formation ainsi que dans le cadre de l'axe 3 relatif à la promotion de la scolarisation et la lutte contre le décrochage scolaire du programme 4 de l'Initiative National pour le Développement Humain, intitulé « Impulsion du Capital Humain des générations montantes »

En chiffres, la contribution de l'Initiative au programme d'appui scolaire au profit des niveaux certifiants et des niveaux relevant de l'enseignement primaire pour les matières de « mathématiques » et de « la langue française », s'est élevée à 3.000.000 DH, selon les données de la Division de l'Action Sociale (DAS) relevant de la province de Youssoufia.

Ainsi, l'un des exemples éloquents du succès de ce programme d'appui scolaire au niveau provincial est l'école communautaire « Al Khanssae » situé au niveau de la commune territoriale d'Ighoud qui joue un rôle de taille en tant que structure moderne de formation et d'apprentissage modèle, de par sa contribution à l'amélioration de l'offre éducative.

Cet établissement veille tout au long des jours de la semaine à l'exception de dimanche à fournir de l'appui scolaire en matière de mathématique (8 classes) et en français (8 classes) pour les élèves inscrits à la 3è, 4è,5è et 6è années du primaire, ont faisant appel à l'expertise de 5 cadres pédagogiques.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur de l'école communautaire « Al Khansae », Tarik Abou Fadil, a fait savoir que l'initiative de l'appui scolaire s'insère dans le cadre d'un partenariat édifiant entre l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), la direction provinciale de l'Education Nationale et l'Association provinciale d'amélioration de l'offre éducative.

Cette initiative louable qui vise à améliorer l'offre éducative et scolaires auprès des écoliers et écolières au niveau provincial, cible 220 apprentis, sur la base des résultats du diagnostic établi par les cadres pédagogiques.

Et de poursuivre que cette opération, outre sa contribution à l'amélioration du niveau de rendement des élèves au sein de leurs établissements scolaires et leur préparation dans de meilleures conditions pour les niveaux certifiants et supérieurs, a ciblé des élèves menacés par le décrochage scolaire.

M. Abou Fadil a, dans ce cadre, loué les efforts inlassables menés par le staff pédagogique et administratif, ainsi que par l'ensemble des intervenants afin de fournir aux élèves tout l'appui nécessaires à même de leur permettre de briller tout au long de leurs parcours de formation et d'apprentissage.

"Ce projet a réalisé des résultats importants au niveau de la région", a souligné, dans une déclaration similaire, le président de l'Association provinciale d'amélioration de l'offre éducative, Hamza Mustapha, notant que la province de Youssoufia a passé de la 8è position à la 4è position au titre de l'année scolaire 2020-2021 et à la troisième position lors des deux années scolaires suivantes.

Par la même occasion, il a mis en relief les efforts constants menés par les autorités provinciales et le ministère de tutelle et ce, en application des Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI visant à accorder une attention particulière au secteur de l'éducation nationale et par là, à la nécessité de veiller à investir massivement dans le capital humain au service de la nation et de la réalisation du développement durable souhaité.