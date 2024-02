Maroc: Youssoufia - Engagement exemplaire de l'INDH pour l'amélioration des indicateurs liés à la santé de la mère et de l'enfant

Ighoud (province de Youssoufia) - L'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), dans le cadre de son approche novatrice et pragmatique basée des résultats palpables, s'engage de manière exemplaire au niveau de la province de Youssoufia pour s'inscrire dans les multiples efforts consentis à la faveur de l'amélioration des différents indicateurs inhérents à la santé de la mère et de l'enfant.

Cet engagement sans faille et salutaire apparait à travers moult interventions opérées par l'Initiative dans cette partie du territoire national notamment, en ce qui concerne la mise en oeuvre du premier axe relatif à la santé de la mère et de l'enfant relevant du 4è programme baptisé « Impulsion du Capital Humain des Générations Montantes ».

Cette démarche efficace intervient aussi dans le cadre de la mise en application stricte des Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI visant la promotion de la situation de la mère et de l'enfant en tant que condition sine qua non pour la réalisation du développement escompté.

C'est dire que le Comité Provincial du Développement Humain (CPDH) de Youssoufia, en étroite collaboration avec différents acteurs nationaux et locaux relève ce défi de la promotion de la petite enfance à travers un intérêt tout particulier accordé à la santé de la mère et de l'enfant et surtout, à l'amélioration en permanence de la qualité des prestations de service qui leur sont destinées.

%

Cela émane d'une ultime conviction du CPDH que l'investissement dans le capital humain (mère et enfant) à travers une excellente prise en charge médicale et une alimentation saine, et la garantie d'un environnement sain pour l'apprentissage précoce sont à même de permettre à l'enfant d'acquérir les mécanismes indispensables pour relever les défis futurs, tout en lui garantissant l'opportunité de réussir dans moult domaines liés à la vie scolaire et professionnelle et par là, de contribuer efficacement au développement sociétal escompté.

L'une des réalisations phares de l'INDH en la matière étant la mise en application du programme de la santé communautaire qui se veut le couronnement d'une convention de partenariat tripartite conclue entre l'Initiative, le Ministère de la Santé et de la Protection Sociale, et l'UNICEF, visant à doter les établissements de santé des équipements médicaux et paramédicaux nécessaires, à améliorer la qualité des services fournis au niveau de Dour Al Oumouma, à mettre en oeuvre de manière progressives du système des femmes relais communautaires, à offrir des ambulances, à construire les maisons de maternité (Dour Al Oumouma) et l'aménagement des salles d'accouchement.

Dans ce cadre, l'Initiative a pu soutenir au niveau de la province de Youssoufia, le programme de la santé communautaire à travers l'équipement de Dar Al Oumouma de la commune territoriale d'Ighoud, pour un coût global de 500.000 DH, outre l'appui au budget de gestion des femmes relais communautaires dans les cercles de Ahmer et El Gantour, d'un montant total de 1.560.000 DH, l'acquisition de deux véhicules pour faciliter les déplacements des femmes relais communautaires, pour une enveloppe totale de 400.000 DH, selon les données de la Division de l'Action Sociale (DAS) relevant de la province de Youssoufia.

Dans le même sillage, l'INDH a acquis 5 ambulances au profit des Maisons de Maternité au niveau provincial, d'un montant total de 1.540.000 DH, ainsi que des équipements médicaux au profit des nouveaux nés, et des compléments alimentaires au profit des mères et des enfants (800.000 DH).

Dans une déclaration à la MAP, la présidente de l'Association Parrainage de la Santé Mère et Enfant, Zahra Aslaou, a fait savoir que Dar Al Oumouma à Ighoud bénéficie d'un appui fort remarquable du CPDH notamment, pour ses divers programmes, notant que l'approche participative prônée vise à améliorer l'offre de santé au niveau du cercle Ahmer.

Et de poursuivre que cette structure de santé moderne se caractérise par sa proximité de l'unité d'accouchement à même d'être en coordination et en contact permanent avec les cadres du Centre de Santé, permettant aux femmes concernées de bénéficier d'un suivi et une prise en charge idoine de leur état de santé, par le médecin et les infirmières de ce Centre.

Les femmes enceintes orientées vers Dar Al Oumouma à Ighoud, à l'aide des femmes relais communautaires bénéficient d'un hébergement et d'un accueil de qualité au sein de cette structure de santé, a enchaîné Mme Aslaou, relevant que le mécanisme de la femme relais communautaire est indispensable dans le système de la santé communautaire.

Et de conclure en soulignant que ces femmes relais communautaires ont joué un rôle de taille dans l'amélioration considérable des indicateurs liés à la santé de la mère et de l'enfant.

En chiffres, le nombre des accouchements en milieu surveillé notamment, à Dar Al Wilada à Ighoud a enregistré une hausse de 98%, alors que le taux de consultations médicales pré-accouchement a atteint les 102%. De même, les consultations médicales des femmes pendant et après accouchement ont affiché un taux de 92%.

Concernant les indicateurs liés à la vaccination et à l'achèvement des doses de vitamines pour les enfants âgés de moins de 5 ans, ils ont aussi enregistré des hausses considérables.