Cote d'Ivoire: Après avoir remporté la 34e Can foot - La Nation reconnaissante gâte les Eléphants, la Fif et l'encadrement technique

Vainqueurs de la 34e édition de la coupe d'Afrique des Nations, les Éléphants de Côte d'Ivoire ont été célébrés par des dizaines de milliers d'Ivoiriens le lundi 12 février 2023 au stade Félix Houphouët-Boigny, le « Félicia ». Ce mardi 13 Février en fin de matinée, ils ont été reçu en grande pompe au Palais Présidentiel d’Abidjan - Plateau, par le Président de la République Alassane Ouattara. C’était au cours d’une cérémonie solennelle retransmise en directe par la Rt1. Entre joie et émotions, les Éléphants vainqueurs de la Can 2023 et leurs encadreurs décorés dans l'ordre national : 04 commandeurs, 12 officiers et 34 chevaliers. Sans oublier les dons en numéraires. Alassane Ouattara a offert à chaque joueur de la sélection ivoirienne de football une villa de 50 millions Fcfa et une enveloppe de 50 millions Fcfa. Pendant que l’entraineur Emerse Faé a reçu 100 millions Fcfa. La Fif et l’encadrement pour leur part,n’ont pas été oubliés. Ils ont respectivement reçu 300 millions et 400 millions de Fcfa.