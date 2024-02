Afrique de l'Ouest: Le président Barrow lance le programme de développement de la Gambie

Le président Adama Barrow a officiellement lancé le Programme de Développement National de la Gambie pour les quatre ou cinq prochaines années.

Connu sous le nom de Programme de Développement National Axé sur le Redressement (RF-NDP) 2023-2027, l'ensemble des décisions de développement sera focalisé sur le maintien de la trajectoire de développement du pays et la relance de l'économie nationale, ruinée par les chocs internes et externes principalement causés par la pandémie de Covid-19 et la guerre entre la Russie et l'Ukraine.

Lors du lancement du Programme de Développement National 2023-2027, baptisé YIRIWAA, le vendredi 9 février 2024 à la Résidence Présidentielle, le président a déclaré : « Ce plan succède au précédent Plan de Développement 2018-2021 et constitue le deuxième Plan National sous ma présidence. »

« YIRIWAA symbolise un voyage transformateur vers un développement durable, résilient et constant. Sa mise en oeuvre réussie permettra non seulement de répondre à nos aspirations de développement à moyen terme, mais aussi de contribuer de manière significative à la réalisation des Objectifs de Développement Durable (ODD) et de l'Agenda 2063.

« Lors de la mise en oeuvre du plan précédent, mon gouvernement a pris de nombreuses mesures pour stabiliser l'économie, restaurer la confiance du public et renforcer les institutions démocratiques. Malgré cela, nous reconnaissons qu'il est urgent de faire plus, en particulier en termes de renforcement de la résilience, d'où la formulation du Plan de Développement National Axé sur le Redressement, et ce, en vue de favoriser un développement durable et constant. »

L'objectif du plan YIRWAA, selon le président, est la consolidation des acquis en matière de gouvernance démocratique, l'accélération de la transformation économique et sociale verte et le renforcement de la « résilience aux chocs et aux crises. »

La mise en oeuvre du plan s'articulera autour de sept piliers, a-t-il ajouté: « Chaque pilier représente une facette essentielle de notre développement national, la relance verte étant intégrée dans chaque aspect du cadre. »

« Grâce à ces piliers, mon gouvernement entend jeter les bases de communautés résilientes et stables, et ce, tout en relevant les défis économiques et sociaux les plus urgents auxquels nous sommes confrontés. »

Avec son cadre de responsabilité solide, le plan est conçu pour répondre à la promesse du gouvernement de canaliser ses efforts sur des résultats tangibles, de mettre en oeuvre des processus de suivi et d'évaluation solides et de renforcer les liens avec les citoyens gambiens dans le pays et la diaspora.

Le président Barrow a reconnu la persistance des défis économiques mondiaux et régionaux. Il a déclaré à cet effet: « Nous sommes conscients de leur impact négatif sur notre pays. Les contractions économiques, l'inflation et le resserrement des politiques monétaires dans les économies avancées constituent des défis qui exigent le renforcement de nos institutions et de notre équilibre face à toutes les incertitudes. »

Le plan YIRIWAA est accompagné d'une stratégie de financement qui présente « un scénario de financement optimiste de 3,5 milliards de dollars et un scénario conservateur de 2,8 milliards de dollars. »

Il a déclaré que le scénario optimiste suppose que « les ressources seront disponibles » pour la mise en oeuvre de tous les domaines prioritaires du Programme.

« L'autre scénario suppose que les ressources ne seront disponibles que pour la mise en oeuvre des principales priorités du plan. »

En vue d'apporter des réponses aux besoins de financement, le président a déclaré: « Mon gouvernement explorera une stratégie de financement sur trois fronts: la mobilisation des ressources nationales, les financements innovants et les financements concessionnels. Toutes ces mesures visent la promotion des investissements verts et le développement durable. »

Il a ajouté que le gouvernement mettra un accent particulier sur la mobilisation des ressources nationales, et ce, afin de rassembler la force de la capacité financière interne du pays et de s'assurer que le parcours de développement de la Gambie « est ancré » dans l'indépendance et l'autonomie.

« Avec la collaboration et le soutien nécessaires, je suis confiant que mon gouvernement parviendra à mobiliser les ressources nécessaires pour la mise en oeuvre efficace de toutes les priorités du plan. Et puisque nous prônons l'approche "tout le monde sur le pont" tout au long de la phase de mise en oeuvre, et sans négliger la recherche de ressources pour financer le processus, nous sommes présentement dans la phase de conception d'un Cadre de Financement National Intégré (INFF) sous la direction du ministère des finances. »

Le président a poursuivi son discours pour dire: « Notre objectif est d'optimiser la gestion du financement du développement et, à court et moyen terme, de combler le déficit de financement du Plan de Développement National Axé sur le Redressement (RF-NDP) 2023-2027. Ceci est calculé en vue d'accélérer la réalisation des Objectifs de Développement Durable (ODD), qui sont tous deux étroitement liés. »

Parmi les autres avantages attendus figure une stratégie de financement du développement plus holistique, a souligné le président Barrow, qui a déclaré: « Cela repose sur une vision intégrée de l'ensemble du paysage du financement du développement afin de promouvoir des processus de prise de décision plus stratégiques concernant une mobilisation et une utilisation accrues des différentes ressources de financement. »

« Nous utiliserons le Cadre de Financement National Intégré (INFF) pour explorer des sources de financement innovantes, notamment de nouveaux instruments pour le financement du climat. Cette stratégie doit nous permettre de tirer parti des financements publics et privés, et ce, afin d'élargir le cercle des partisans de la réforme. »

Il a également déclaré que le cadre de gouvernance et de coordination pour la mise en oeuvre et le financement du Plan de Développement National Axé sur le Redressement (RF-NDP) 2023-2027 de YIRAWAA, par l'intermédiaire du Cadre de Financement National Intégré (INFF), « aura une structure unifiée, » atteignant le niveau du Cabinet pour l'orientation et la supervision globales.

