Kenya: Nomination des évêques auxiliaires de Nairobi

Cité du Vatican — Le Saint-Père a nommé évêques auxiliaires de l'archidiocèse métropolitain de Nairobi (Kenya) : le Rév. Simon Peter Kamomoe, du clergé du même archidiocèse, jusqu'à présent administrateur de la cathédrale basilique Sainte-Famille de Nairobi, lui attribuant le siège titulaire de Tubune (Numidie) ; le Rév. Wallace Ng'ang'a Gachihi, du clergé local, jusqu'à présent curé et coordinateur de la pastorale archidiocésaine, lui attribuant le siège titulaire de Tucca de Mauritanie.

Mgr Simon Peter Kamomoe est né le 26 novembre 1962 à Gatundu (district de Kiambu), dans l'archidiocèse de Nairobi. Après avoir fréquenté le grand séminaire Sainte-Marie à Molo, il a étudié la philosophie au grand séminaire Saint-Augustin à Mabanga et la théologie au grand séminaire Saint-Matthias Mulumba à Tindinyo. Il a été ordonné prêtre le 18 juin 1994 pour l'archidiocèse de Nairobi.

Il a été ordonné prêtre le 18 juin 1994 pour l'archidiocèse de Nairobi : curé de la paroisse St. Matthias Mulumba à Thika (1997-1998) ; curé de la paroisse Our Lady of Fatima à Kiriko (1998-1999) ; curé de la paroisse Sts Peter and Paul à Kiambu et, en même temps, vicaire foraneo et membre du collège des consulteurs (1999-2008). Depuis 2008, il est administrateur de la basilique cathédrale de la Sainte Famille à Nairobi et aumônier du bureau diocésain de la pastorale familiale.

Mgr Wallace Ng'ang'a Gachihi est né le 26 mars 1973 à Gatundu (district de Kiambu), dans l'archidiocèse de Nairobi. Après avoir fréquenté le grand séminaire St. Mary à Molo, il a étudié la philosophie au grand séminaire St. Augustine à Mabanga et la théologie au grand séminaire St. Matthias Mulumba à Tindinyo. Il a été ordonné prêtre le 21 mai 2005, incardiné dans l'archidiocèse de Nairobi.

Il a occupé les postes suivants et a poursuivi ses études : prêtre assistant à Sts Peter and Paul à Kiambu (2005-2006) ; curé à Sts Peter and Paul à Kiambu (2006-2009) ; étudiant en master de théologie pastorale à l'Université catholique d'Afrique de l'Est-CUEA (2009-2011) et, en même temps, prêtre assistant à la paroisse Regina Coeli à Karen (2009-2015) ; depuis 2015, il est curé à Christ the King à Embakasi et, depuis 2011, coordonnateur pastoral de l'archidiocèse. Il est membre du Collège des consulteurs.