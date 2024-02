Mozambique: 'Le Pape François prie pour que cette guerre prenne fin et que nous puissions rentrer chez nous' - Des réfugiés du Camp Corrane au Cardinal Tagle

Nampula (Agence Fides) - " Votre Éminence, ce que je voudrais vous demander de dire au Pape François, c'est de prier, prier pour que cette guerre se termine et que nous puissions rentrer chez nous ". C'est ce qu'a demandé un réfugié du centre d'accueil de Corrane, dans le district de Meconta, province de Nampula, à l'invitation du cardinal Luis Antonio Gochin Tagle, pro-préfet du Dicastère pour l'évangélisation, lors d'une récente visite du cardinal.

"Le samedi 27 janvier, nous avons quitté Nampula pour rejoindre le camp situé à 50 km. Dans notre esprit, 50 km peuvent être parcourus en une heure dans notre contexte, alors que là-bas, à cause des routes extrêmement abîmées, pleines de nids-de-poule et, Dieu merci, accessibles parce qu'il n'a pas plu, nous avons réussi à arriver en trois heures". MariaGrazia Salmaso, responsable du Bureau missionnaire du diocèse de Vittorio Veneto, a raconté dans un entretien avec l'Agence Fides la récente expérience partagée avec le Cardinal Tagle, Pro-préfet, après avoir présidé l'ordination épiscopale du Père Osório Citora Afonso, Missionnaire de la Consolata (I.M.C.), comme évêque auxiliaire de l'archidiocèse de Maputo. L'évêque de Maputo, João Carlos Hatoa Nunes, et l'évêque de Nampula, Inácio Saúre, I.M.C. ont été également présents.

"Lors de la visite du camp de réfugiés, poursuit le responsable de Vittorio Veneto, il y a eu un moment formel au cours duquel le gouverneur local et le responsable de Caritas, après la présentation de toutes les personnes présentes, ont fait le point sur l'évolution du camp. "Les personnes silencieuses ont écouté, il y avait aussi un traducteur en portugais, car beaucoup ne parlent que le Makua, un dialecte de la région. Il y avait des personnes liées au monde de l'Église, mais aussi beaucoup d'autres qui ne l'étaient pas. Il y avait surtout beaucoup de femmes, d'enfants et aussi un bon nombre d'hommes qui nous accompagnaient.

"Lorsque le Pro-préfet a invité les personnes présentes à exprimer leurs pensées, a-t-il ajouté, les femmes en particulier ont eu du mal, car elles n'ont pas l'habitude de s'exprimer en public. Elles l'ont fait à travers un chant qui nous a profondément émus. On a perçu beaucoup de fatigue, beaucoup de souffrance, un besoin d'humanité. Le cardinal leur a donné l'exemple de Marie, Joseph et Jésus, qui étaient aussi des réfugiés et ont dû quitter Nazareth, et les a exhortés à ne pas abandonner et à faire confiance à Dieu qui les aime et qui est proche d'eux, malgré les grandes difficultés de leur vie quotidienne".

"Le cardinal Tagle, dans un esprit de partage total, a ensuite exprimé le souhait que quelqu'un présente ses pensées. Il a demandé si quelqu'un souhaitait s'exprimer. Un jeune homme de la région, d'un ton très énergique mais en même temps souffrant, a souligné les difficultés qu'ils rencontrent. Du manque d'accès à la nourriture au manque de semences pour les cultures, de l'impossibilité d'accéder à l'éducation à cause du manque d'infrastructures, à l'isolement causé par la distance du centre ville qui reste souvent inaccessible.

Le jeune homme a notamment mis l'accent sur le grave problème de la santé. Il existe un petit centre de santé, mais il n'y a pas de réfrigérateur pour conserver les vaccins car il n'y a pas d'électricité. Le moment le plus émouvant, outre cette charge, cette énergie, presque cette colère, s'est manifestée lorsque le cardinal a demandé qu'une requête soit transmise au Saint-Père. C'est alors que le jeune homme a exprimé dans sa demande de prier avec insistance pour que la guerre prenne fin et qu'ils puissent retourner dans leurs foyers d'origine, le droit fondamental de ne pas émigrer, tant exprimé dans l'encyclique Fratelli Tutti.

Un droit qui dépasse presque celui des biens de base. Le désir de rentrer chez soi, parce que les réfugiés ne peuvent pas s'enraciner et avoir une perspective de vie. Il y a des personnes qui ont quitté le Cap Delgrade depuis plus de quatre ans, pensons aux jeunes, beaucoup sont des mineurs non accompagnés, beaucoup sont handicapés. C'est une situation très difficile qui nous a vraiment touchés. D'autres personnes ont également pris la parole, réitérant plus ou moins les mêmes besoins, dont une femme.

Le camp Corrane a été créé en raison des conflits qui ont éclaté dans la région du Cap Delgado, dans le nord du Mozambique. C'est en octobre 2017 que les militaires ont commencé à tuer, à détruire les infrastructures publiques religieuses, à enlever des biens à la population, forçant les gens à fuir. "Un mouvement de près d'un million et 30 mille personnes est enregistré et estimé", a ajouté le chef de Vittorio Veneto. Certaines se sont réfugiées dans les villes voisines, d'autres ont quitté les lieux et sont arrivées à Nampula. Parmi ces derniers, seuls 352 000 environ sont rentrés chez eux, les autres étant toujours en déplacement ou dans des camps de réfugiés". Le camp s'est stabilisé en 2020 en accueillant des personnes, dont au moins 1 500 familles et plus ou moins 5 000 individus, qui vivent avec des besoins humanitaires de base, de la nourriture et d'autres choses.

La province de Nampula a connu un flux continu, notamment parce qu'elle est proche de celle de Nacala, en dessous du Cap Delgrade. "Les données qui nous ont été fournies par un rapport affiché lors de la réunion indiquent qu'en novembre 2023, 77 237 personnes étaient enregistrées dans le centre, dont 53 % de femmes et 47 % d'hommes. Corrane a été créé par le gouvernement local, qui a essayé de créer des infrastructures, mais le soutien de la Caritas locale, qui, grâce à l'aide humanitaire de différents États, a réussi à soutenir cette population, est tout aussi précieux. Elle aide les personnes démunies en leur offrant du matériel de culture et des denrées alimentaires. Certaines personnes présentes nous ont dit qu'aucun kit alimentaire n'était arrivé depuis huit mois et qu'elles vivaient actuellement une situation très difficile".

Mariagrazia a également souligné qu'elle était particulièrement impressionnée par l'activité pédagogique et éducative de Caritas, qui consiste à essayer de responsabiliser le plus possible les gens pour qu'ils s'impliquent dans l'aide à leur prochain en encourageant une stabilisation plus responsable.

"A la fin de la réunion, le Cardinal Tagle a béni les gens et après un déjeuner paroissial, nous sommes retournés à Nampula. Les missionnaires locaux nous ont dit de manière informelle qu'une chaîne d'aide avait également été mise en place entre les différentes congrégations, mais qu'elle était quelque peu négligée par manque de moyens. De nombreux missionnaires parmi les Comboniens et d'autres visitent également le camp depuis Nampula pour apporter un soutien spirituel surtout aux femmes, aux enfants et aux personnes dans le besoin".