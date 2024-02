Congo-Brazzaville: Détection - Blaise Matuidi motive les futurs jeunes talents

Blaise Matuidi a délivré un message d'espoir aux jeunes joueurs lors de son passage à l'école primaire de Moukondo pour y assister à la séance de détection, les exhortant à concilier le sport et les études.

Le champion du monde 2018 a été séduit par les talents qui se sont exprimés sur les lieux. « Vous voir vous exprimer dans cette position est magnifique. Continuez à travailler dur, bien évidemment n'oubliez pas l'école. On va continuer à vous suivre. Pour nous, c'est une fierté de vous voir jouer, donner le maximum et ne rien lâcher. Ça se voit dans le sport comme dans la vie, l'école est très importante parce qu'elle fera de vous des grands hommes. En tout cas , je vous exhorte à continuer et on essaiera de vous accompagner le plus possible », a commenté l'international français dont la présence à la séance de détection du 11 février témoigne de sa volonté à oeuvrer pour la réussite du projet qui lui tient à coeur.

Académie Alima est un projet à triple pieds parce que former les joueurs congolais en vue de faire d'eux les professionnels de demain est une bonne chose mais sans le scolaire il est difficile de réussir. « Le sportif de demain ou encore le footballeur de demain doit être un joueur très intelligent et citoyen, aimer son pays, respecter les règles de son pays », a expliqué Frédéric Crebueur, directeur technique de l'Académie.

Notons qu'après Pointe-Noire et Brazzaville, la campagne de détection va se poursuivre à Gamboma, Ewo, Okoyo et Mbaya. Les organisateurs ont aussi dévoilé le programme qui concerne la partie sud du pays.