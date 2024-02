Congo-Brazzaville: Assistance des victimes des inondations - Départ du convoi humanitaire

Le bateau humanitaire, qui apporte l'assistance aux victimes des inondations dans la zone septentrionale du pays, a quitté Brazzaville dans la matinée du 13 février.

L'assistance humanitaire est constituée des tonnes de vivres et de non-vivres. « Sur toute l'étendue du territoire national, les populations, notamment les victimes des inondations et autres intempéries, doivent savoir que l'Etat ne les abandonnera jamais seules à leur triste sort », a fait savoir le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, mettant en route le convoi humanitaire sur le fleuve. Cette assistance humanitaire a tenu compte des besoins exprimés par les populations à l'issue d'une mission d'évaluation rapide des inondations faite par le gouvernement et le système des agences des Nations unies.

Cette évaluation précise que neuf départements sont touchés. Plus d'un million sont dans le besoin. Brazzaville (38 614 personnes dans le besoin) ; Cuvette (31 593 personnes dans le besoin), Kouilou (4 536 personnes dans le besoin) ; Likouala (348 212 personnes dans le besoin) ; Niari (426 personnes dans le besoin) ; Plateaux (58 986 personnes dans le besoin) ; Pointe-Noire (20 921 personnes dans le besoin) ; Pool (16 235 personnes dans le besoin) ; Sangha (5 933 personnes dans le besoin).

En matière de santé, 193 130 personnes expriment les besoins en médicaments, vaccination et moustiquaires imprégnées. Dans le domaine de l'éducation, 43 883 personnes, notamment les élèves, ont besoin de fournitures scolaires. 352 206 ont besoin de sécurité alimentaire tandis que 210 236 veulent des abris et des biens non alimentaires. La liste n'est pas exhaustive.

Soulignons qu'après l'axe fluvial, un convoi humanitaire terrestre sera mis en route. Selon le Premier ministre, au-delà l'assistance humanitaire, un plan de contingence visant à faire face aux catastrophes naturelles est élaboré. « Il s"agit d'un plan intégré de lutte contre les effets des catastrophes naturelles », a-t-il dit.