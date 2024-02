Angola: Carnaval'2024 - Les rituels Cokwe sont à nouveau à l'honneur

Dundo (Angola) — Comme lors des éditions précédentes, les rituels Mukanda, Cafundeji, entre autres, ont été une fois de plus mis en évidence lors du défilé provincial du Carnaval édition 2024, à Lunda-Norte, dans la classe des enfants.

Les rituels d'initiation masculins et féminins (Mukanda et Cafundeji) du groupe ethnique Tchokwe incluent la circoncision et l'apprentissage de nouvelles compétences.

La circoncision masculine chez l'ethnie Tchokwe est l'une des plus grandes épreuves auxquelles sont confrontés les adolescents et constitue une véritable épreuve, compte tenu de la manière dont se déroule la petite chirurgie et des règles imposées aux personnes circoncies pendant leur période de séjour à Mukanda. .

Les règles de coexistence commencent par l'apprentissage de la nouvelle langue, où le circoncis (candandji), comme on l'appelle dans la langue Cokwe, n'est autorisé qu'à parler ou à divulguer certains objets communs, en utilisant uniquement les expressions autorisées.

Le Cafundeji, ou simplement ukule, consiste en un rituel d'initiation féminin qui a lieu lors des premières règles d'une adolescente, au cours duquel elle reçoit des instructions sur le mariage et la sexualité.

Les groupes d'enfants ont également mis en valeur les Akixi (clowns), qui dans la culture Lunda-Tchokwe symbolisent l'autorité, avec le pouvoir d'imposer la peur et l'ordre dans la société.

Entre diverses fonctions, les Akixi font office de messagers lors des fêtes de Mukanda (circoncision masculine), de puberté (pour les filles), ainsi que de préparation spéciale pour servir les familles royales, dans la mystérieuse hiérarchie de la société magique (sorciers).

Le défilé est également marqué par des démonstrations d'intronisation du Roi du peuple Lunda, de chasse et de pêche artisanales et de fabrication de pièces artisanales.

Jusqu'à présent, 10 des 17 groupes ont défilé dans la classe des enfants.