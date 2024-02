Angola: L'hôpital d'Ecunha a besoin de 15 médecins spécialisés

Ecunha (Angola) — L'hôpital municipal d'Ecunha, province de Huambo, a besoin d'au moins 15 médecins spécialisés en soins intensifs, pédiatrie, anesthésistes et réanimateurs, pour améliorer la qualité de l'assistance médico-médicamenteuse à la population.

L'unité de santé, récemment inaugurée, compte 214 agents, dont 28 médecins, trois en médecine familiale et sept spécialistes en obstétrique, gynécologie et chirurgie générale, dont quatre expatriés et trois angolais.

L'information a été fournie mardi à l'ANGOP, par le directeur de l'hôpital municipal d'Ecunha, Américo Eiuba, affirmant que le renforcement des médecins permettra de tirer le meilleur parti de tous les équipements modernes mis à disposition, pour améliorer la qualité des soins aux patients.

Américo Eiuba a indiqué que toutes les spécialités fonctionnaient pleinement et qu'il envisageait de commencer prochainement des opérations électives, dans le but de désengorger l'hôpital général de Huambo, qui compte actuellement un grand nombre de patients sur liste d'attente.

Il a précisé que l'unité sanitaire, ouverte le 11 janvier, réalise en moyenne deux à quatre opérations d'urgence par jour, principalement en obstétrique-gynécologie.

Jusqu'à présent, a-t-il dit, il a déjà réalisé deux mille analyses différentes, y compris le contrôle biochimique, hématologique et de la qualité du sang, principalement sur des patients hospitalisés dans diverses sections.

Il a rappelé que la plus grande unité hospitalière de la municipalité, du nom de l'ancien administrateur de la municipalité d'Ecunha, Leonardo Kambumba, avec une capacité de traitement de 56 patients/jour, a réalisé jusqu'à présent 95 examens aux rayons X et 62 échographies, dont gynécologie abdominale et obstétricale.

Depuis son ouverture, l'hôpital a déjà assisté un total de 465 patients, la plupart souffrant de paludisme, de maladies respiratoires et de diarrhée aiguë.