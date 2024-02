Congo-Kinshasa: 'Sport pour la paix en RDC'

Le SPORT est un véritable outil de développement socio-économique, un vecteur d'intégration socio-économique et une alternative à des comportements déviants et orientés vers la violence de toute nature.

En République Démocratique du Congo, le SPORT en général et, le FOOTBALL en particulier, est unique par son aptitude à unifier et galvaniser tout un peuple. C'est un outil si important qui unit le peuple congolais, de toutes les générations et de couches sociales diverses.

Le soutien tous azimuts des Léopards à la Coupe d'Afrique des Nations Côte-d'Ivoire 2023, en est une preuve par excellence.

Nombreux sont les Congolais qui n'ont pas voulu rater cette occasion pour rien au monde d'aller encourager leur équipe nationale et ont donc fait le déplacement à Abidjan juste pour aller soutenir nos fauves qui ont mouillés les maillots jusqu'aux dernières goutes pour rehausser plus haut le drapeau national sur le plan continental.

À l'issue de cette Coupe d'Afrique des Nations Côte-d'Ivoire 2023 qui s'achève aujourd'hui, la RDC est dans le top quatre des équipes continentales qui se sont démarquées.

Une grande fierté pour notre pays et une occasion importante à saisir pour développer un projet de « Sport pour la Paix » qui devra miser sur le pouvoir fédérateur du sport pour justement rapprocher davantage les différents groupes sociaux de la population congolaise, mettre fin aux conflits récurrents qui alimentent la méfiance réciproque et divisent les communautés et ainsi, contribuer à créer des structures sociales qui renforcent le sentiment national.

Nous sommes vraiment persuadé que le sport peut jouer un rôle clé de fédérer les différents tribus et ethnies qui peuplent notre pays qui a vraiment besoin de la paix pour assurer son développement et sa prospérité économique.

Dans l'avion, j'ai eu le bonheur de croiser deux des meilleurs artistes-musiciens, masculin et féminin, de leur génération, Ferré Gola Le Padre et Barbara Kanam.

Le premier avait agréablement agrémenté le public francophone issu de cinq continents venu participer aux IXes Jeux de la Francophonie à Kinshasa.

La seconde avait été désignée ambassadrice des Jeux de la Francophonie, bien que nous n'ayons pas eu assez de temps pour développer un projet commun de sensibilisation de l'opinion publique, étant donné qu'elle venait de prendre des nouvelles fonctions en tant que Directeur général du Fonds de promotion culturelle (FPC), un Établissement public qui a pour mission de soutenir les activités culturelles.

En tant que deux grands patriotes qui aiment bien leur pays et ses dirigeants, je suis convaincu que les deux pourront bien contribuer en tant qu'ambassadeurs de la paix dans un tel projet national, pour mobiliser la jeunesse congolaise à cultiver le sentiment national, le patriotisme et l'esprit de sacrifice pour leur nation.

Nous allons poursuivre la discussion avec ces deux icônes de la musique congolaise qui font la fierté de notre pays sur la scène internationale, pour matérialiser un tel projet.