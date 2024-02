Maroc: Ouverture du Festival international du film de Bagdad avec la participation du Maroc

Le coup d'envoi du 1er Festival international du film de Bagdad a été donné, samedi soir dans la capitale irakienne, avec la participation de deux films marocains à la compétition officielle, à savoir "Les divorcées de Casablanca" du réalisateur Mohammed Ahed Bensouda et "La dernière vague" de Mustapha Farmati.

La cérémonie d'ouverture a été marquée par la remise d'un prix récompensant l'ensemble de l'oeuvre du réalisateur irakien Mohammed Choukri Jamil dont la première édition de ce festival porte le nom, ainsi qu'un hommage particulier aux artistes irakiens Qasim Al-Malak et Sami Kaftan.

Intervenant à cette occasion, le ministre irakien de la Culture, du Tourisme et des Antiquités, Ahmed Fakak Al-Badrani, a affirmé que de nombreux événements auraient été oubliés et ignorés sans la présence du cinéma, soulignant que cet art représente une histoire, une science, un goût et une beauté.

De même, il a fait part de son immense joie d'avoir organisé cet événement artistique avec une participation arabe importante et distinguée, notant que Bagdad accueille désormais ce grand festival en présence de grandes figures du cinéma.

La projection du film soudanais "Goodbye Julia", réalisé par Mohamed Kordofani, avec Eiman Yousif, Siran Riak et Nazar Goma, a marqué le coup d'envoi du festival qui se poursuit jusqu'au 14 février.

Organisé par le Syndicat des artistes irakiens en coopération avec le ministère de la Culture, du Tourisme et des Antiquités et le Cercle du cinéma et du théâtre, cet événement vise à contribuer au rayonnement de la culture cinématographique à travers l'incitation du public à la participation et à l'interaction, à apporter du soutien aux producteurs de films et à développer l'industrie cinématographique en Irak et dans les pays arabes.

Au menu de cette manifestation artistique figurent quatre compétitions, à savoir des longs métrages, des courts métrages, des documentaires et des dessins animés, a fait savoir le président du Syndicat des artistes irakiens, directeur général du cinéma et du théâtre, Jabbar Joudi.

Le jury de la compétition des longs métrages sera présidé par l'artiste syrien Najdat Anzour et se composera de Fatima Al Rubaiey, Hamid Al-Maliki et Mohammed Al-Daraji d'Irak ainsi que de Mohamad Al-Mansour du Koweït, en tant que membres, tandis que le jury de la compétition des courts métrages sera présidé par Salah Karam et composé des membres Miqdad Abdulreda d'Irak et Manal Salama d'Égypte.

Pour ce qui est de la compétition des films documentaires, le jury sera présidé par Maher Majed, avec comme membres Bassem Qahar et Fares Touma Al-Tamimi d'Irak, alors que le jury de la compétition des dessins animés sera présidé par Nasser Hassan et comprendra l'Irakien Ziad Al-Turki et l'Égyptien Mohammad Abu Ghazaleh.

En marge de cette édition, une conférence sera organisée sur "Les moyens de valorisation de la production cinématographique arabe commune", avec la participation d'un parterre de créateurs et de producteurs du cinéma arabe.