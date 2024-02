Ile Maurice: Volley-ball - Deux sur deux pour Camp Ithier VBC et Quatre-Bornes VBC

La Fédération mauricienne de volley-ball (FMVB) a organisé un tournoi amical regroupant les équipes qui défendront bientôt les couleurs mauriciennes au Championnat des clubs de la zone 7 (CCZ7), à Madagascar. En masculin, le Club sportif de Pamplemousses, le Faucon Flacq Camp Ithier VBC et le Port-Louis Fire Star étaient en lice, tandis qu'en féminin, on retrouvait Quatre-Bornes VBC qui ne pourra malheureusement pas défendre son titre n'ayant pu réunir les fonds nécessaires au déplacement, les Tranquebar Black Rangers et l'Union de Curepipe 1979 VBC.

Chez les hommes, le Faucon Flacq Camp Ithier VBC a signé deux succès. Les Flacquois ont puisé dans leurs réserves pour venir à bout du champion de Maurice en exercice, le Club Sportif de Pamplemousses au tie-break (25-22, 22-25, 19- 25, 25-21 et 15-10) mais s'est imposé en trois sets contre le Port-Louis Fire Star, 32-30, 25-22 et 25-18. Les Port-Louisiens se sont aussi inclinés en trois manches devant Pamplemousses, 17-25, 23-25 et 16-25.

Chez les dames, c'est sans surprise que les championnes de Maurice du Quatre-Bornes VBC ont remporté leurs deux matches en trois sets, 25-19, 25-13 et 25-18 contre Tranquebar Black Rangers et 25-9, 25-12 et 25-12 contre l'Union de Curepipe 1979. Par contre, les Black Rangers ont concédé le premier set face aux Curepipiennes, 16-25 avant de remporter les trois suivants, 25-10, 25-21 et 25-20.

Pour rappel, la 28e édition du Championnat des clubs de la zone 7 se tiendra dans la Grande Île du 24 février au 2 mars.