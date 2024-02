Ile Maurice: Vikram Hurdoyal démissionne comme député

Il jette l'éponge. «Dégouté» de la politique, le député du Mouvement socialiste militant (MSM) a soumis sa démission au speaker de l'Assemblée nationale ce mardi 13 février, nous a-t-il confirmé à 18 heures : «Resignation done. No politics and no social for me anymore.» Il n'a pas voulu nous en dire davantage ni nous parler de vive voix.

Il a pris cette décision au lendemain de son retour brutal au pays. Vikram Hurdoyal avait été révoqué comme ministre de l'Agro-industrie dimanche soir, alors qu'il était dans l'avion qui le reconduisait à Maurice de l'Europe.

Le Premier ministre ne l'avait même pas rencontré avant et c'est à son arrivée que l'ex-député du n°10 (Montagne-Blanche - Grande-Rivière-Sud-Est) a appris son limogeage. Il a finalement rencontré le chef du gouvernement hier, d'après Pravind Jugnauth, et les deux se seraient engagés à ne pas faire de commentaires aux médias.

L'équipe au ministère de Vikram Hurdoyal a aussi été renvoyée hier. Cet après-midi, avec son attaché de presse, elle était au Prime Minister's Office.

Le gouvernement devra donc organiser des élections partielles dans la circonscription n°10 sous 240 jours, d'après les dispositions légales soit environ 8 mois. A moins que Pravind Jugnauth ne décide d'aller directement aux législatives.