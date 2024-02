Ile Maurice: Swaraj Seetal et sa mère suspendus à la décision des jurés

Swaraj Seetal et sa mère, Hansranee Seetal, ont plaidé non coupables du meurtre de Hema Basama. Son mari, Swaraj Seetal, a soutenu aux Assises avoir découvert le corps de sa femme pendu à l'aide d'un cordon dans la soirée du 26 septembre 2017. Tandis que sa mère, Hansranee, est poursuivie pour non-assistance à personne en danger. Elle n'a pas porté secours à sa belle-fille qui avait été agressée par son fils.

L'audience de ce mardi 13 février a débuté par le résumé du juge Aujaheb avant que les jurés, composés de cinq hommes et quatre femmes, ne se retirent pour délibérer. Le verdict est attendu dans la soirée.

L'agression mortelle s'est déroulée le 26 septembre 2017 à la rue La Chaux à Mahebourg. Hema Basama avait été déclarée morte à l'hôpital de Mahebourg le même jour. Dans sa version des faits, Swaraj Seetal avait indiqué à la police que sa femme s'était suicidée. Mais l'autopsie pratiquée par le Dr Sudesh Kumar Gungadin, Chef du Service Médical de la Police, avait révélé que la jeune femme avait été étranglée.

Swaraj Seetal a retenu les services de Me Neelkanth Dulloo et sa mère est défendue par Me Madun Dulloo. L'accusation était représentée par Me Meenakshee Bhogun et Me Vidya Mungroo-Jugurnath.