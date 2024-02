Afrique du Nord: Émission de deux timbres-poste par Barid Al-Maghrib et Oman Post pour célébrer les liens fraternels entre les deux pays

Mascate — Le Groupe Barid Al-Maghrib a annoncé mardi l'émission de deux timbres-poste conjoints par Oman Post, pour célébrer les "liens fraternels profonds et l'histoire culturelle commune qui unissent les deux pays amis, le Royaume du Maroc et le Sultanat d'Oman".

Cette émission spéciale au design exceptionnel, qui a été dévoilée en marge du 1er Forum des dirigeants postaux arabes qui se tient actuellement à Mascate, incarne les éléments essentiels communs au Royaume du Maroc et au Sultanat d'Oman, a indiqué Barid Al-Maghrib dans un communiqué.

Ce premier forum est organisé à Mascate par l'Union Postale Universelle, en présence de l'Ambassadeur du Royaume du Maroc au Sultanat d'Oman, Tarik El Hsissen, du Directeur Général du Groupe Barid Al-Maghrib, Amin Benjelloun Touimi, et du Directeur exécutif d'Oman Post et d'Asyad Express, Cheikh Ibrahim Bin Sultan Al Hosani, ainsi que d'autres représentants de Barid Al-Maghrib et d'Oman Post.

L'idée de cette émission spéciale, précise le communiqué, tourne autour de la mise en valeur du premier endroit où le soleil se lève dans le monde arabe au Sultanat d'Oman et du dernier endroit où le soleil se couche dans le Royaume du Maroc.

L'émission met en relief les monuments culturels les plus importants des deux pays, a ajouté la même source, faisant savoir qu'il s'agit notamment de la porte principale de la Grande Mosquée du Sultan Qaboos, du navire historique Sohar, de la vue du lever du soleil à Ras Al Hadd, ainsi que de l'ancien château de Sohar et de l'Opéra Royal de Mascate.

Du côté du Maroc, ces deux timbres incluent, en plus de la mosquée Al-Khair située dans la localité d'El Guergarate, qui représente le dernier point de vue du coucher de soleil au Maroc, le style architectural exquis, évident dans les modèles de portes marocaines, qui indiquent, en termes de méthode de construction et d'ingénierie, la diversité des affluents civilisationnels du Royaume.

M. Benjelloun Touimi a, à cette occasion, indiqué qu'"au-delà d'un simple timbre-poste, cette émission commune représente un pont reliant deux cultures avec leurs valeurs historiques et une vision commune de l'avenir", rapporte le communiqué.

"Nous sommes heureux de lancer ce timbre commémoratif commun qui incarne les liens profonds de fraternité mutuelle entre le Sultanat d'Oman et le Royaume du Maroc et l'héritage similaire et profondément enraciné entre eux", s'est félicité, pour sa part, le directeur Exécutif d'Oman Post et d'Asyad Express.

Et d'ajouter : "le timbre, avec son symbolisme distinctif d'unité de visions et de respect mutuel, ouvre ainsi de nouvelles voies dans notre chemin commun de progrès".

Cette émission spéciale vient enrichir la série de timbres-poste communs émis par le Groupe Barid Al-Maghrib. A en citer, à titre d'exemple, les émissions communes avec la Serbie en 2022, la République dominicaine et la Tunisie en 2021, la principauté de Monaco en 2014 et le Qatar en 2013.