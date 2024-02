Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 14 Février 2024

Côte d'Ivoire : Après leur victoire à la Can 2023 - Le Chef de l'État offre une villa et une somme de 50 millions Fcfa à chaque joueur

Ils ont fait la fierté de la Côte d'Ivoire. Les mérites des champions d'Afrique de football ont été reconnus le 13 février 2024, par la nation ivoirienne lors d'une cérémonie organisée par l'État en leur honneur. La salle des Pas perdus a servi de cadre à cette cérémonie de la célébration du mérite. Qui s'est déroulée en présence des présidents des institutions et des membres du gouvernement. Le Chef de l'Etat, Alassane Ouattara, offre aux Eléphants footballeurs, une villa de 50 millions de FCfa et une enveloppe de 50 millions de FCfa. Ces annonces ont été saluées par les joueurs. La Fif a reçu une enveloppe de 300 millions de FCfa et le staff technique, 400 millions de FCfa. Pour l'entraîneur Emerse Faé, il a reçu la somme de 100 millions de FCfa. (Source : Fratmat.info)

Nigeria : Lutter contre le terrorisme - Vers l'activation de la force en attente de la Cédéao

La Cédéao souligne l'impérieuse nécessité de mettre l'accent sur la diplomatie et l'esprit d'unité, face aux défis qui se posent à l'échelle régionale, comme le retrait du Burkina, du Mali et du Niger de l'espace communautaire. Dans le compte rendu du Conseil de Médiation et de Sécurité (Cms) publiée, ce 13 février, l'institution sous-régionale annonce l'activation de sa force en attente pour lutter contre le terrorisme. «Dialogue», «réconciliation», «unité» sont désormais les mots les plus utilisés par la Cédéao, pour régler les problèmes auxquels elle fait face depuis que les militaires sont arrivés au pouvoir au Niger, au Mali et au Burkina. Surtout leur décision de se retirer de la communauté. ( Source : Libre Info)

Sénégal : Après l'interdiction de la marche pacifique à Dakar- Le Préfet demande un nouvel itinéraire

Le Préfet de Dakar a décidé de ne pas autoriser la marche pacifique prévue ce 13 février 2024 par la « Aar sunu Élection », a-t-on appris. Selon l'autorité, la raison avancée est la perturbation potentiellement de la libre circulation des personnes et des biens dans la ville. Il propose cependant que les organisateurs lui soumettent un nouvel itinéraire. Pour l'instant, il n'est pas clair si les organisateurs maintiendront leur mot d'ordre de marche pour 15 heures ce mardi, en dépit de cette décision. (Source : adakar.com)

Mali : Dialogue inter-Maliens - Le président intransigeant sur la laïcité de l'État et l'intégrité territoriale

Quelques jours après le décret de leurs nominations, les 140 membres du Comité de pilotage du dialogue inter-Maliens pour la paix et la réconciliation nationale ont été installés dans leur fonction. C'était au cours d'une cérémonie solennelle présidée par le Président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta, le 5 février 2024. Avec comme mission principale de faciliter un dialogue ouvert permettant à chaque voix d'être entendue, le but de ce comité, à s'en tenir aux attentes du chef de l'Etat, est de restaurer la paix et de consolider l'unité nationale. Les Maliens devront cependant trouver la paix dans les limites des principes de respect de la souveraineté du Mali, des choix stratégiques et du choix des partenariats opérés par le pays, ainsi que de la défense des intérêts vitaux du peuple malien dans les décisions prises. Au cours de ce dialogue, qui sera conduit par les maliens eux-mêmes sans ingérence extérieure, le président de la transition a appelé à une autocritique profonde pour comprendre les causes apparentes et profondes des conflits pour aboutir à une paix durable. « Ceci exigera de nous un exercice de vérité qui sera le véritable socle de la paix durable que nous recherchons tant », a affirmé le Chef de l'État. (Source : abamako.com)

Burkina Faso : Football - Roberto Carlos en visite au Burkina Faso pour promouvoir le football

L'ancienne légende du football brésilien, Roberto Carlos, dirigera une délégation lors d'une visite au Burkina Faso du 14 au 16 février 2024, dans le but de promouvoir le sport roi, a appris l'Agence d'Information du Burkina (Aib).Le Directeur général des sports, Alexandre Yougbaré, a déclaré sur la télévision publique que cette visite de Roberto Carlos et de ses collaborateurs est une démonstration de l'amitié entre les deux pays et une preuve que le Burkina Faso est ouvert aux initiatives sportives internationales. Pendant leur séjour, Roberto Carlos et ses compagnons auront des rencontres B to B avec la Fédération burkinabè de football et des clubs locaux. Ils offriront également des opportunités aux jeunes talents burkinabè en manque de parrainages pour développer leurs compétences footballistiques. (Source : Aib)

Rwanda : Expulsions - La Chambre des Lords débat du projet de loi

Le projet du gouvernement britannique d'envoyer certains demandeurs d'asile en aller simple au Rwanda est « fondamentalement incompatible » avec les obligations du Royaume-Uni en matière de droits de l'homme, a déclaré lundi un organisme parlementaire de surveillance des droits, alors que le projet de loi controversé est de nouveau débattu à la Chambre des Lords. La chambre haute non élue du Parlement examine un projet de loi visant à contourner la décision de la Cour suprême du Royaume-Uni, qui a jugé le plan pour le Rwanda illégal. La Cour a déclaré en novembre que ce pays d'Afrique de l'Est n'était pas un pays sûr pour les migrants. Joanna Cherry, membre du Parti national écossais, qui préside la commission, a déclaré que le projet de loi « risque de porter un préjudice incalculable à la réputation du Royaume-Uni en tant que défenseur des droits de l'homme ». (Source : african Manager)

Rca : Rébellion - Environ 10 000 enfants enrôlés dans les milices

Environ 10 000 enfants combattent toujours aux côtés de groupes armés en République centrafricaine, plus d'une décennie après le début de la guerre civile, a annoncé le gouvernement lundi. Marthe Kirima, la ministre de la famille et du genre, a déclaré dans un communiqué que les enfants sont toujours recrutés comme combattants, espions, messagers, cuisiniers et même utilisés comme esclaves sexuels. Alors que 15 000 enfants se sont échappés des forces rebelles, a-t-elle déclaré, beaucoup sont traumatisés et ont du mal à retrouver une vie normale. (Source : Euronews)

Rdc: Crise - Des rassemblements pour dénoncer «l'indifférence» de la communauté internationale

Des gens se rassemblant sur une route très fréquentée tout en transportant certaines de leurs affaires alors qu'ils fuient le territoire de Masisi à la suite d'affrontements entre les rebelles du M23 et les forces gouvernementales, sur une route près de Sake, le 7 février 2024.En République démocratique du Congo (Rdc), de nouvelles manifestations ont eu lieu, ce lundi 12 février, à Kinshasa contre les représentations diplomatiques occidentales et la Monusco. Les protestataires expriment leur frustration face à ce qu'ils perçoivent comme une indifférence internationale envers l'est de la Rdc où armée et M23 se battent. La police a fait usage de gaz lacrymogène pour stopper et disperser ces manifestants. Ils étaient plusieurs dizaines de manifestants à se rassembler devant le siège de la Monusco. Certains sont arrivés à moto, d'autres à pied, brandissant le drapeau congolais. Ils n'ont cependant pas pu accéder aux installations de la mission onusienne en raison du déploiement de la police. Pour exprimer leur mécontentement, ils ont réuni des pneus, les ont enflammés et les ont disposés en cercle, chantant en face des policiers. (Source :Rfi)