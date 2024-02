Afrique: Max Alain Gradel (Capitaine des Eléphants) au Chef de l'Etat - « Merci pour ce que vous avez dit et pour le moment choisi »

« Merci pour ce que vous avez dit et pour le moment choisi (...) Monsieur le Président, vous avez créé quelque chose de fort en nous. Et nous avons la responsabilité de faire en sorte que ces valeurs soient préservées et transmises de génération en génération », a lancé le 13 février 2023, Max Gradel, le capitaine du 11 Onze ivoirien devant le Président de la République Alassane Ouattara. C'était à l'occasion de la cérémonie de réception des Champions d'Afrique après leur sacre le dimanche 11 février 2024.

Mais avant, se rappelant du moment de leur défaite face à la Guinée Equatoriale (4-0), il a indiqué que tout le monde les avait abandonnés. A part leur famille, le Capitaine des Eléphants raconte le poste du Chef de l'Etat les encourageant a été une bouffée d'air pour eux.

« Nous avons été déçus par le match des Éléphants hier, mais ce n'est que partie remise. Nous avons une jeune équipe, qui va s'améliorer au fil des années. Je voudrais donc dire aux Ivoiriens de ne pas se décourager. Comme le Président Houphouët nous le disait toujours, « Découragement n'est pas Ivoirien ». Nous avons déjà remporté la CAN deux fois, en 1992 et en 2015. Et je suis sûr que nous la remporterons une troisième fois, très bientôt. #CAN2023 », avait posté le Chef de l'Etat au lendemain de la débâcle des Eléphants.