Afrique de l'Ouest: BRVM - Les trois indices phares terminent en vert la séance de cotation de ce 13 février 2024

Au terme de la séance de cotation de ce mardi 13 février 2024, les trois indices phares de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont terminé en vert avec des hausses variables.

L'indice Composite (indice général de la Bourse) a ainsi enregistré une progression de 0,20% à 208,27 points contre 207,86 points la veille. Quant à l'indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées de la Bourse), il a gagné 0,17% à 104,49 points contre 104,31 points précédemment. Pour sa part, l'indice BRVM Prestige (indice regroupant l'ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige), a enregistré une hausse de 0,67% à 98,06 points contre 97,41 points le vendredi 9 février 2024.

La valeur des transactions s'est établie à 1,105 milliard de FCFA contre 2,134 milliards de FCFA le vendredi 9 février 2024.

Au niveau des autres activités du marché, la capitalisation boursière du marché des actions, a enregistré une hausse de 15,219 milliards de FCFA, passant de 7 732,857 milliards de FCFA la veille à 7 748,076 milliards de FCFA ce mardi 13 février 2024.

Pour ce qui est de la capitalisation du marché obligataire, elle est en baisse de 13,22 milliards de FCFA, se situant à 10 307,941 milliards de FCFA 10 321,161 milliards de FCFA le vendredi 9 février 2024.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Servair Abidjan Côte d'Ivoire (plus 6,98% à 1 380 FCFA), Vivo Energy Côte d'Ivoire (plus 6,62% à 805 FCFA), NEI CEDA Côte d'Ivoire (plus 5,93% à 625 FCFA), Oragroup Togo (plus 5,60% à 2 450 FCFA) et Tractafric Motors Côte d'Ivoire (plus 4,78% à 2 190 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres BOA Sénégal (moins 7,29% à 3 050 FCFA), Sucrivoire Côte d'Ivoire (moins 5,05% à 470 FCFA), Bernabé Côte d'Ivoire (moins 4,66% à 1 330 FCFA), SMB Côte d'Ivoire (moins 2,39% à 9 995 FCFA) et Sodeci Côte d'Ivoire (moins 2,30% à 4 250 FCFA).