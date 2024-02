Algérie: Collectivités locales - Poursuite des campagnes de nettoyage à travers les wilayas du pays

ALGER — Les autorités locales à travers l'ensemble des wilayas du pays poursuivent l'organisation de campagnes de nettoyage et d'embellissement de l'environnement dans le cadre du programme d'éradication des points noirs et des décharges sauvages, et ce en application de la circulaire émanant du ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, M. Brahim Merad, indique mardi un communiqué du ministère.

"En application de la circulaire ministérielle émanant de M. Merad, visant à préserver la propreté publique et à éliminer les décharges sauvages et les points noirs à travers l'adoption de solutions durables, l'optimisation de la gestion de ce service public, et la lutte contre les comportements négatifs, les autorités locales poursuivent l'organisation de campagnes de nettoyage et d'embellissement de l'environnement dans le cadre du programme d'éradication des points noirs et des décharges sauvages et de préservation de la propreté des plages", précise le communiqué.

La circulaire ministérielle a inclut également plusieurs orientations dont "la mise en place d'un programme rigoureux" pour réorganiser le processus de collecte des déchets en coordination avec les services concernés par ce service public, optant pour des méthodes de gestion des déchets "adaptées aux particularités de chaque région".

Il s'agit, aussi, de "l'intensification des mécanismes de suivi et de contrôle des dépotoirs sauvages afin d'empêcher leur réapparition, et le renforcement du rôle des services communaux afin de préserver la santé et l'hygiène publiques en leur dotant des moyens et des ressources nécessaires pour mieux accomplir les tâches qui leur sont assignées à cet effet.

La circulaire prévoit également "le renforcement de l'activité des équipes de protection de l'environnement et des équipes de police urbaine, relevant respectivement des services de la Gendarmerie nationale et ceux de la Sûreté nationale, afin de prendre les mesures dissuasives nécessaires à l'encontre des contrevenants".

Dans le cadre de la gestion des déchets, le ministre a ordonné "de soutenir toutes les initiatives visant la mise en place de mesures concrètes pratiques pour valoriser les déchets et accompagner les établissements activant dans le domaine du tri sélectif des déchets en vue de leur réutilisation ou de leur recyclage afin de préserver l'environnement et la santé publique, outre la mise en place de zones intermédiaires, le cas échéant, pour la décharge des déchets avant leur transfert vers les centres d'enfouissement technique (CET) ou les décharges publiques".

Le document porte, en outre, sur "le réaménagement, l'entretien et la valorisation périodique des espaces verts, l'implantation d'arbres et de plantes décoratives outre la mise en place d'un système permanant de veille et d'évaluation des mesures de propreté".

Il s'agit aussi de "programmer des visites périodiques et inopinées en vue de suivre l'application des mesures prises et de sanctionner tout manquement constaté, d'optimiser l'utilisation des applications dédiées au suivi de la gestion des déchets ménagers, tout en veillant à la fiabilité des données incluses dans les axes relatives aux aspects réglementaires, pratiques et financiers".

Merad a instruit également de "poursuivre l'exécution des mesures décidées en matière de prévention contre les intempéries, notamment la maintenance des conduites d'eau et d'avaloirs, l'actualisation en permanence des points noirs du réseau de gestion des eaux pluviales au niveau des régions basses et les tunnels exposés aux inondations, la mise en place d'un plan intensif à cet effet, outre l'aménagement des bords de routes et les passages dans les zones menacées par les glissements de terrain.