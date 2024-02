Afrique du Nord: Un ancien international évoque l'élimination précoce de l'Algérie

Mansour Boutabout, ancien international algérien (2003-2008), est revenu au média Al Araby el Djadid sur le fiasco de la participation algérienne à la CAN2023 en côte d'ivoire.

Pour Boutabout, « Il n'existe plus de petites équipes en Coupe d'Afrique des Nations. Les équipes de l'Afrique du Nord n'intimident plus les équipes qualifiées de faible sur le papier. Tout peut arriver dans les matches comme on l'a vu lors de cette édition en Côte d'Ivoire», a expliqué l'ancien attaquant des verts.

Et d'ajouter « N'importe quelle personne qui suit le football, et notamment le football africain, ne pourra décrire ce qui s'est passé».

« Je ne sais pas qui est responsable de cet échec....»

Boutabout à indiqué qu'il ignore les causes qui ont poussé l'Algérie a raté son tournoi et sortir dès le premier tour de la CAN2023.

«Je ne sais pas qui est responsable de l'élimination de l'Algérie. Pour moi c'est un échec collectif. En fait, tout le monde est responsable mais cela reste compliqué comme cela a été souvent le cas ces dernières années, mais c'est l'entraîneur qui prend la plus grosse responsabilité. Je souhaite que les Verts aillent mieux à l'avenir et je suis convaincu que nous avons tous les moyens et les capacités pour rebondir et revenir en force, d'autant plus que les éliminatoires de la Coupe du Monde nous attendent».

Enfin, l'homme au 22 sélections avec les fennecs et six réalisations a reconnu que « Djamel Belmadi était le sélectionneur idéal pour l'équipe nationale algérienne et qu'il a tout donné pour le pays et la sélection il ajoute je tire mon chapeau à Djamel Belmadi car ce n'est pas facile d'être sélectionneur dans un pays comme l'Algérie», conclut - il.