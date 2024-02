Afrique: Le Khalife des Tidianes appelle la classe politique à 'mettre le Sénégal au-dessus des contingences partisanes'

Tivaouane — Le khalife général des Tidianes Serigne Babacar Sy Mansour exhorte dans un communiqué la classe politique sénégalaise à mettre le Sénégal au-dessus des contingences partisanes et à accepter d'aller au dialogue convié par le président Macky Sall, pour la tenue d'une élection présidentielle inclusive et apaisée.

Dans un communiqué transmis à l'APS, le guide la confrérie musulmane tidiane, exhorte la classe politique, "dans la diversité de ses courants et de ses positions" à "mettre le Sénégal au-dessus de ses contingences partisanes et de ses revendications, quelque légitimes qu'elles puissent être".

Il invite les acteurs politiques à "accepter toute main tendue du président de la République, pour n'entrevoir que l'intérêt exclusif du peuple sénégalais et la préservation du climat social, afin d'aller vers des élections apaisées et inclusives".

Le marabout appelle les Sénégalais à " renoncer aux intérêts partisans, à cultiver la paix et à privilégier le dialogue et le compromis lorsqu'ils peuvent conduire à préserver la vie humaine et à restaurer la paix civile". "La paix de notre pays et son avenir incombent à tous", rappelle-t-il.

Il dit regretter la situation politique tendue que traverse le pays, tout en présentant ses condoléances aux trois jeunes qui ont perdu la vie dans ces violences.

"La situation politique très tendue dans notre pays et les derniers évènements qui ont fini d'emporter trois de nos fils, interpellent à la fois ma conscience en tant que citoyen et ma responsabilité en tant que chef de communauté religieuse", souligne-t-il dit dans le communiqué

Il appelle à cultiver la paix et la retenue, afin de préserver "ce que nous avons de plus cher, qui est notre volonté commune de vivre ensemble dans un Sénégal apaisé et réconcilié autour de tous ses enfants".

Un appel que le religieux adresse à tout le monde, "notamment (aux) acteurs politiques, (aux) membres de la société civile (tout) comme (aux) simples citoyens".

Il demande au président de la République, Macky Sall de privilégier la concertation, le dialogue inclusif et constructif avec toutes les forces vives de la Nation, afin de trouver une issue heureuse dans les meilleurs délais à cette impasse, qui, si elle n'est pas dépassée, pourrait plonger notre pays dans une nuit de regrets et de désolation".

Serigne Babacar Sy Mansour invite également les autorités religieuses du Sénégal, à "toujours jouer leur rôle de censeurs, pour la réconciliation des coeurs et des esprits".

A l'endroit des populations et surtout des jeunes, dont il dit "comprendre les frustrations et les inquiétudes", tout en les invitant à "garder la foi et à faire preuve de retenue".

"La destruction des biens publics et la confrontation avec les forces de défense et de sécurité n'ont jamais été la solution. Vous êtes la pierre angulaire à partir de laquelle l'avenir de cette nation devra se construire, a-t-il poursuivi. Que votre voix soit donc entendue dans la concertation et le dialogue. Cela pourra servir d'exutoire à vos insatisfactions".

Il clôt son propos en priant pour que le Seigneur "préserve notre pays des démons de la division et de l'antagonisme".

MKB ADI