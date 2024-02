Algérie: Belmehdi préside une conférence nationale consacrée aux préparatifs du mois de Ramadhan

ALGER — Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, a présidé, mardi à Alger, l'ouverture des travaux de la conférence nationale consacrée aux préparatifs du mois de Ramadhan, destinée aux cadres centraux et locaux du ministère.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, M. Belmehdi a souligné "l'impératif de conjuguer tous les efforts en prévision du mois sacré", et de peaufiner les préparatifs pour garantir le meilleur encadrement possible aux structures du secteur, notamment aux mosquées qui connaissent une grande affluence des fidèles durant ce mois sacré.

Le ministre a appelé, à cet égard, à assurer un nombre suffisant d'exemplaires du Saint Coran, à aménager les salles des ablutions et les périmètres des mosquées, en prévision de la prière des Tarawih, pour assurer le meilleur accueil aux fidèles, et ce, en coordination continue avec les autorités locales.

Le ministre a appelé "à la mobilisation et à un discours religieux fédérateur et modéré, en adéquation avec l'esprit du mois sacré", soulignant la nécessité d'accorder "un intérêt particulier aux activités et aux concours scientifiques, religieux et culturels, notamment pendant le mois sacré, qui coïncidera avec les vacances scolaires".

M. Belmehdi a en outre exhorté "les imams à diffuser des messages qui soient en adéquation avec l'esprit et les valeurs du mois du Ramadhan, notamment sur la lutte contre les formes de spéculation et de monopole et à se conformer aux préceptes de l'islam".

Le ministre a également passé en revue les réalisations accomplies ces dernières années notamment en termes de performance, au service des affaires religieuses en Algérie, en tant qu"'acquis louables et une motivation pour fournir davantage d'efforts".