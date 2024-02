Afrique de l'Ouest: Ce que prévoit Waca-ResIP pour les Lacs et Vo en 2024

Le Programme en a parlé avec la presse. Face aux hommes de média au cours d'une séance de travail avec presse locale, les responsables du programme régional West Africa Coastal Areas Resilience Investment Project (Waca-ResIP), ont levé un coin de voile sur ce qu'ils comptent faire contre les inondations dans les préfectures des Lacs et de Vo, au cours de cette année 2024.

Il s'agit d'un ensemble de mesures d'assainissement et de protection. Des informations apportées à la presse et dont nos confrères de Togofirst en font l'écho, « le plan des travaux prévoit la construction de plus de 4 000 mètres linéaires (ml) de caniveaux de différentes dimensions pour faciliter l'écoulement des eaux pluviales et réduire les risques d'inondation ».

Et, poursuit-on, qu' « en 2024, le curage des bassins existants et la protection des berges d'Aného, avec la mise en oeuvre de travaux sur plus de 2 000 ml de berges, compléteront les interventions du WACA, projet soutenu par la banque mondiale, qui a également bénéficié, l'année dernière, d'une enveloppe additionnelle de l'Agence Française de développement (AFD) ».

Pour information, le programme régional West Africa Coastal Areas Resilience Investment Project (Waca-Resip), ambitionne de renforcer la protection côtière et lutter contre les inondations, avec un accent particulier sur la restauration des écosystèmes.