Algérie: Début des travaux de la 33e session du comité exécutif de l'UIPA à Baghdad

ALGER — Les travaux de la 33e session du comité exécutif de l'Union interparlementaire arabe (UIPA) et de la réunion du Prix du mérite parlementaire arabe, ont débuté mardi à Baghdad (Irak), avec la participation d'une délégation du Parlement algérien, indique un communiqué du Conseil de la nation.

Le président du groupe parlementaire du tiers présidentiel et membre du comité exécutif de l'UIPA, Saad Arrous a prononcé une allocution dans laquelle il a affirmé que les réunions de l'UIPA au lendemain de l'agression sioniste contre Ghaza et les territoires palestiniens occupés "revêtent une grande importance suite aux crimes de génocide et de déportation que subissent les Palestiniens au vu et au su d'une communauté internationale impuissante et complice".

Le représentant du Conseil de la nation a insisté sur "l'impérative intensification des efforts pour hisser les valeurs arabes authentiques basées sur l'unité et la solidarité en soutien à nos frères en Palestine occupée", ajoutant que "tenir le bâton par le milieu est désormais inutile dans les relations internationales et les répercussions de la politique de deux poids deux mesures de la communauté internationale vis-à-vis de la cause palestinienne n'épargneront personne".

"Attachée à toutes les options en faveur de la cause palestinienne, l'Algérie soutiendra, à jamais, le droit du peuple palestinien à l'établissement de son Etat indépendant ayant Al Qods pour capitale, sous toutes les conditions et coûte que coûte", a-t-il affirmé.

%

L'Algérie "oeuvrera, depuis toutes les positions diplomatiques, notamment le Conseil de sécurité, à mettre la cause sur la bonne voie comme l'avait confirmé le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune", a souligné M. Arrous.

Le Parlement algérien s'est félicité de se voir attribuer la présidence tournante de l'UIPA et d'organiser cette année son 36e congrès à Alger, a-t-il fait savoir, recommandant de placer cet évènement sous un slogan ayant trait à la situation à Ghaza et dans les territoires palestiniens.

Le représentant du Parlement algérien a proposé l'organisation d'une cérémonie à l'occasion du 50e anniversaire de la création l'UIPA, estimant que cela offrirait l'opportunité d'"évaluer les réalisations et les acquis de cette institution, passer en revue les défis et les perspectives et réitérer l'engagement à la concrétisation des objectifs tracés par les fondateurs", selon le communiqué.

"Ces deux propositions ont été favorablement accueillies et adoptées à l'unanimité par les membres du Comité exécutif de l'UIPA", a ajouté la même source.

A rappeler que le député, Seddik Bakhouche a remporté le prix du mérite parlementaire arabe dans la catégorie membre de Parlement.