Congo-Brazzaville: Passage au budget-programme - Des cadres des régies financières disposés à la tâche

Les 208 inspecteurs des régies financières formés en 2021 se sont réunis le 9 février dernier, à Brazzaville, pour marquer leur soutien aux réformes macroéconomiques engagées par le gouvernement. Ils entendent jouer leur partition dans la phase pilote du basculement au budget-programme.

Les inspecteurs des régies financières se sont rassemblés à l'occasion de la célébration des trois ans d'existence de leur promotion 2021, formés au Centre de recyclage et de perfectionnement administratif (Cerpad) à l'École nationale d'administration et de magistrature. Ils ont réitéré leur disponibilité à accompagner les ministres de l'Économie et des Finances, Jean Baptiste Ondaye, et du Budget, des Comptes publics et du Portefeuille public, Ludovic Ngatsé.

Près de cinquante des deux cent-huit cadres ont été promus à des postes de responsabilité. « Cette cérémonie d'échange de voeux que nous avons souhaitée de tous nos voeux est l'aboutissement heureux de nos relations de fraternité et aussi de raffermissement de nos liens entre cadres des régies financières, toutes composantes confondues (Impôts, Contrôle budgétaire, Trésor public, Douanes...) Nous avons le devoir de conseiller nos collègues promus à des postes de responsabilité afin de ne pas décevoir la hiérarchie », a indiqué Delphin Iwandza.

Depuis le 1er janvier dernier, six départements ministériels pilotes (Économie et Finances, Budget et Portefeuille public, Transports, Économie forestière, Développement industriel, Réforme de l'État) vont devoir relever le défi de la planification des dépenses, en lien avec les directives de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale en matière de gestion des finances publiques. Chacun des ministères sélectionnés s'est déjà doté des documents stratégiques posant les bases d'un budget de programmation avec ses principes et mécanismes de suivi-évaluation.

Le budget de programmation repose essentiellement sur la culture de performance, de transparence et de redevabilité, ce à quoi devront s'investir les cadres ministériels. Il place, en effet, le dirigeant au centre des actions publiques, c'est-à-dire par la maîtrise des chantiers publics, le suivi-évaluation des projets d'investissement ainsi que la reddition de comptes. D'après les experts, la mise en oeuvre de ce budget-programme présente des enjeux importants concernant la rénovation de la fonction budgétaire et la réforme de l'organisation administrative.