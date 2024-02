Congo-Brazzaville: Agriculture - Le Congo et la Chine signent un accord pour la promotion et la diffusion des variétés de maïs

Le ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche, Paul Valentin Ngobo, et le vice-président de l'université agricole de Huazhong de Chine, Yan Jianbing, ont signé le 7 février, en marge de l'inauguration de la base de démonstrations scientifiques et éducatives de cet établissement universitaire en République du Congo, au quartier Kombé, dans le 8e arrondissement de Brazzaville, un accord-cadre.

S'inscrivant dans le cadre du renforcement de la coopération sino-congolaise dans le secteur agricole, l'accord conclu en présence de plusieurs invités a pour objet le renforcement des capacités institutionnelles du ministère, la promotion et la diffusion des variétés de maïs à haut rendement et d'autres cultures, le développement et l'implémentation de nouvelles stratégies en matière de nutrition animale, l'amélioration des pratiques d'élevage et la collaboration technique en agronomie.

Sur le plan national, cet accord est un coup de pouce pour la matérialisation du Plan national de développement 2022-2026, dont l'agriculture représente l'un des axes majeurs pour la diversification de l'économie du pays qui se repose sur la rente pétrolière. L'ambassadrice de Chine au Congo, Li Yan, a rappelé la motivation de son pays dans l'intensification de ses relations avec le Congo pour l'aider à développer l'agriculture et à lutter contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle, a indiqué le communiqué de presse du ministère chargé de l'Agriculture.

Le ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche s'est, de son côté, félicité de la signature de cet accord-cadre dont le but est d'impulser une nouvelle dynamique dans le développement agricole. Accompagné des experts de l'université agricole de Huazhong et de quelques participants, Paul Valentin Ngobo a visité le terrain de pilotage de maïs et assisté aux « nouveaux résultats visibles et fructueux, rendements trois fois plus élevés, tout naturel, sans engrais ». Il a, enfin, apprécié le nouveau type de maïs cultivé par les experts chinois.