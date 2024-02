Congo-Brazzaville: Forces armées congolaises - Un accent particulier sur l'entraînement et le suivi des engagements opérationnels

Le chef d'état-major général adjoint des Forces armées congolaises (FAC), le général de division, René Boukaka, a ouvert le 12 février à Brazzaville un séminaire des chefs d'état-major adjoints des armées et des chefs d'état-major interarmées des zones militaires de défense « année 2024 ».

Placé sous la coordination du chef d'état-major adjoint, le général de division René Boukaka, le séminaire qui va durer trois jours, soit du 12 au 14 février, vise à assurer une meilleure appropriation des instructions du chef d'état-major général des FAC relatives à la programmation générale, à l'administration courante, à l'entraînement et au suivi des engagements opérationnels au sein des FAC, durant l'année 2024.

Il s'agira pour les participants d'engager un fructueux dialogue technique et spécialisé de niveaux, dans des domaines majeurs des activités des FAC portant sur les problématiques telles que le plan d'action triennal « 2024-2026 » du chef d'état-major général des FAC ; les plans de formation et d'entraînement ; le règlement de discipline générale et ses textes d'application ; le pilotage et le suivi-évaluation des activités ; les engagements opérationnels. Les aspects autres comme des exposés d'orientation, des travaux pratiques de résolution de cas concrets, des restitutions, ainsi qu'un débriefing à chaud va également ponctuer ce séminaire. «Ce séminaire est donc particulièrement important au regard de la place centrale qu'occupe les états-majors dans le fonctionnement des armées », a indiqué le chef d'état-major adjoint. Et d'ajouter : « En effet, un état-major incarne la vision de son chef, organise le travail et s'assure que tout ce qui se fait correspond à cette vision ».