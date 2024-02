Seychelles: L'étude sur la pêche au poulpe aux Seychelles montre une forte concurrence des importations étrangères

Les travaux visant à établir un système de récolte et un plan de gestion pour la pêcherie de poulpe aux Seychelles se poursuivent dans le but de rendre l'approvisionnement local plus cohérent.

Une chaîne de valeur, qui correspond à la cartographie du poulpe de la mer aux assiettes, a été finalisée à la suite d'un atelier en décembre, au cours duquel les personnes impliquées dans la pêche et la production de poulpe ont eu un aperçu des études récentes entreprises.

Une évaluation de la chaîne de valeur a été commandée par l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et entreprise par le consultant seychellois Dr Ameer Ebrahim.

Soixante-quinze acteurs clés de la pêche au poulpe, dont des pêcheurs, des transformateurs, des intermédiaires et des acheteurs, ont participé à l'enquête menée de novembre à décembre 2023.

L'enquête a révélé que les Seychellois sont touchés par la concurrence du poulpe importé et que les principales sources sont les Émirats arabes unis (EAU), le Vietnam, l'Espagne, le Maroc et l'Inde.

M. Ebrahim a déclaré que les Seychelles importent actuellement en moyenne quatre tonnes de poulpe par mois.

La question d'un approvisionnement constant est l'une des raisons pour lesquelles certains hôtels achètent davantage de poulpes importés et 44 pour cent des participants à l'enquête étaient d'avis que l'approvisionnement de la pêcherie locale de poulpes n'est pas cohérent.

M. Ibrahim (premier à gauche) avec des consultants sud-africains (Ameer Ibrahim) Photo License: All Rights Reserved

Selon les données existantes de 1980 à 2021, les Seychelles récoltent en moyenne 35 tonnes de poulpes par an et M. Ebrahim a confirmé que dans la récente étude, ils ont trouvé 193 tonnes de poulpes capturées en moyenne par an aux Seychelles.

"Ces estimations sont assez précises. En effet, la SFA [Seychelles Fishing Authority] surveille uniquement les captures sur le site de débarquement, mais de nombreux pêcheurs vendent leurs poulpes directement aux intermédiaires, aux restaurants et aux hôtels et cette statistique n'est pas prise en compte", a déclaré M. Ebrahim.

Il existe trois principaux intermédiaires pour les poulpes aux Seychelles, un de Praslin, la deuxième île la plus peuplée, et deux de Mahé, l'île principale. Les données sur les ventes ont été collectées auprès des principales entreprises et intermédiaires traitant du poulpe.

M. Ebrahim a déclaré : "Les 193 tonnes ne prennent pas en compte le secteur récréatif et informel. Des recherches plus approfondies sur le secteur informel sont nécessaires pour obtenir des données plus précises."

Depuis 2023, la SFA s'est lancée dans une étude socio-économique et biologique pour élaborer le plan de gestion de la pêche au poulpe.

Le responsable de la recherche halieutique de la SFA, Rodney Govinden, a déclaré qu'un rapport de base avait été produit après l'enquête dans lequel 35 entretiens avaient été réalisés avec des pêcheurs de Mahé, Praslin et La Digue.

L'idée principale était de savoir combien d'entre eux dépendent de cette pêcherie et d'obtenir des informations sur leurs revenus.

"Nous avons interrogé principalement des pêcheurs enregistrés et nous n'avons pas beaucoup d'informations sur la pêche récréative, mais nous essayons toujours de les inclure", a déclaré M. Govinden.

SFA confirme qu'elle effectue un essai de collecte de données avec les pêcheurs. (Ameer Ibrahim) Photo License: All Rights Reserved

L'étude a souligné que le problème local de toxicomanie a créé une pêcherie informelle qui a un impact sur la vie des pêcheurs commerciaux.

M. Ebrahim a souligné que "sur l'île de La Digue, certains pêcheurs utilisent des méthodes destructrices comme l'utilisation d'eau de Javel pour extraire les poulpes de leurs trous et cette méthode est nocive pour les coraux".

Les récifs coralliens sont importants pour les poulpes car ils passent la majeure partie de leur vie dans des trous dans les récifs et se nourrissent de crustacés et de poissons qui sont en abondance sur un récif sain.

Selon le Dr Ebrahim, les statistiques de la SFA ont montré une baisse des captures de poulpes au cours des dernières décennies.

Sur la base de l'enquête menée auprès de 75 parties prenantes, 49 pour cent ont déclaré qu'au cours des 5 à 10 dernières années, les captures de poulpes ont diminué.

"La question de l'épuisement des stocks est alarmante, mais tout n'est pas perdu car le poulpe est très facile à gérer. Le court cycle de vie de l'espèce, de la larve à l'adulte et à la mort, est d'environ 18 mois à 2 ans", a déclaré M. Ebrahim.

Il pense que si la SFA parvient à identifier le moment où la pieuvre se reproduit et pond des oeufs, un plan de gestion pourra être mis en place.

M. Ebrahim dit que cette étude est très importante car elle fournit plus d'informations sur la biologie et le deuxième aspect des caractéristiques de la pieuvre qui doit être pris en compte pour la gestion.

À l'avenir, les parties prenantes ont souligné la nécessité d'introduire un cadre de licences pour mieux gérer la pêcherie de poulpe aux Seychelles, un archipel de l'ouest de l'océan Indien.

"En interne, les parties prenantes ont rencontré la SFA pour voir comment elles rédigeront le cadre de licence et le finaliseront d'ici mars", dit Karyss Auguste, directrice adjointe de la section licences et permis à la SFA.

Les pêcheurs ont également demandé qu'une taxe sur l'importation de poulpe soit mise en place et Vincent Lucas, chef du département de gestion des ressources halieutiques et de coordination technique à la SFA, a déclaré que cette question devra être discutée lors de consultations avant qu'une décision puisse être prise.

M. Ebrahim a également parlé de la nécessité d'avoir une limite de taille minimale, qui est une mesure courante dans l'ouest de l'océan Indien, où la taille capturable est de 500 g et tout ce qui est plus petit que cela devrait être relâché.

La SFA confirme qu'elle effectue un essai de collecte de données avec les pêcheurs.

"Il existe un journal de bord qui a été conçu et les pêcheurs qui souhaitent participer à la collecte d'informations précises sur leurs prises peuvent demander ce journal de bord", a déclaré M. Govinden.

La SFA met également en place une étude de l'habitat et de la biologie pour déterminer la répartition des poulpes dans la principale zone de pêche.

"Par le biais d'entretiens, nous demandons aux pêcheurs dans quelles zones ils vont pêcher et sur quelle zone ils se concentrent. Ces informations aideront la SFA et le consultant à développer une enquête dans les zones communes et à développer plus tard une enquête qui facilitera le suivi à l'avenir", a ajouté M. Govinden.