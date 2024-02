Afrique: Président de la République - L'Algérie attachée à la réalisation des objectifs de complémentarité continentale africaine

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a affirmé, mardi, l'engagement et l'attachement de l'Algérie à la réalisation des objectifs de développement économique et d'intégration continentale, et l'amélioration de l'efficacité des processus d'intégration économique en Afrique.

Dans une allocution prononcée par visioconférence, à l'occasion de la 41e réunion du Comité d'orientation des chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Agence du nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique (NEPAD), le président de la République a indiqué que cette complémentarité était essentiellement liée à l'amélioration des infrastructures à travers le renforcement des partenariats Public/Privé, l'exploitation des ressources nationales, le recours aux fonds régionaux et internationaux de développement des infrastructures et à d'autres outils de financement innovants.

Il s'agit, également, de l'amélioration des réseaux régionaux de production et de commerce à travers le renforcement des capacités de production, la poursuite des efforts visant à promouvoir le rôle du secteur industriel, mais aussi à adhérer aux chaînes des valeurs ajoutées à l'échelle mondiale, en favorisant la diversité des industries africaines, a ajouté le président de la République, rappelant que l'Algérie accordait une importance capitale à l'investissement dans les secteurs des infrastructures et des installations de base, notamment dans des domaines vitaux tels que l'énergie, les transports et les télécommunications.

%

Le président de la République a, en outre, cité le projet de développement du réseau de transport ferroviaire sur tout le territoire national, un réseau initié par l'Algérie notamment vers les wilayas du Sud, qui peut s'étendre aux pays voisins, suivant la vision de la route transsaharienne.

Il a, dans ce sens, appelé à mobiliser "davantage de ressources humaines, techniques et financières en vue d'exécuter les principaux projets continentaux inscrits au titre de l'agenda africain de développement à l'horizon 2063", en plus du "renforcement des efforts de réalisation de la complémentarité et de l'intégration continentales, dont l'accélération de la mise en oeuvre de l'accord sur la Zone de libre-échange continentale africaine".

L'occasion était pour le président de la République de saluer l'initiative des 100.000 petites et moyennes entreprises, lancée par l'Agence en 2022 en vue de soutenir la capacité de ces entreprises à s'intégrer dans le commerce transfrontalier, de même que le lancement de l'initiative de relance de l'Afrique afin de renforcer les compétences des jeunes africains en matière de création et de management d'entreprises et d'entrepreneuriat.

A cette occasion, le président de la République a présenté ses "sincères remerciements" à son frère le Président Abdel Fattah Al-Sissi pour ses efforts déployés depuis qu'il a pris la présidence du Comité et pour l'aimable invitation à participer aux travaux de cette session.

Il a, également, salué l'action louable de Mme Nardos Bekele-Thomas, Directrice exécutive du Secrétariat de l'Agence de développement de l'UA (AUDA-NEPAD) pour l'accompagnement du Comité d'orientation dans le cadre de l'engagement de l'Afrique à s'approprier ses agendas de développement.