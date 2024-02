Algérie: La réalisation de la sécurité alimentaire, liée au respect du droit international loin du double standard

ALGER — Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Youcef Cherfa a affirmé, mardi depuis New York, que la réalisation de la sécurité alimentaire dans le monde était liée au respect du droit international loin du double standard, réitérant la position de l'Algérie qui appelle la communauté internationale, en particulier le Conseil de sécurité, à assumer ses responsabilités pour mettre fin immédiatement aux souffrances du peuple palestinien.

M. Cherfa s'est exprimé dans une allocution prononcée lors de sa participation, en tant que représentant de l'Algérie, à un débat public de haut niveau au Conseil de sécurité des Nations unies sur l'impact des changements climatiques et l'insécurité alimentaire sur la préservation de la sécurité et de la paix mondiales, indique un communiqué du ministère.

Le ministre a expliqué, dans son allocution, que l'Algérie "croit fermement que les solutions les plus efficaces pour lutter contre le changement climatique, l'insécurité alimentaire et l'instabilité dans différentes régions du monde sont liées à notre respect responsable du droit international et à notre engagement envers ses principes sans discrimination ni le deux poids deux mesures", précise le communiqué.

Il a souligné, dans ce sens, que "la situation désastreuse que vivent les habitants de la bande de Ghaza, exposés depuis plus de cinq mois à un bombardement intensif et à la destruction systémique de toutes les infrastructures vitales par l'autorité occupante, (...) a entraîné une crise alimentaire étouffante et une détérioration de la situation environnementale dans la région, constituant l'un des exemples les plus frappants du non-respect par l'autorité d'occupation des normes éthiques les plus élémentaires, des cadres internationaux humanitaires, environnementaux et des règles internationales contraignantes".

"En dépit de l'ampleur de cette scène horrible, la communauté internationale reste indifférente face à ces violations flagrantes, et au lieu d'oeuvrer à cesser l'agression sioniste et les graves répercussions sur l'homme et l'environnement, les principales agences humanitaires de l'ONU font l'objet d'une campagne de dénigrement systémique visant à frapper leur crédibilité et à tarir les sources de financement destiné à répondre aux besoins élémentaires de la population", a-t-il dit.

"L'Algérie appelle la communauté internationale, particulièrement le Conseil de sécurité dans le cadre de ses larges prérogatives que lui confère la Charte de l'ONU en matière de sécurité et de paix internationales, à assumer ses responsabilités pour mettre un terme dans l'immédiat à la souffrance du peuple palestinien et à remédier à la situation humanitaire à Ghaza, en acheminant en urgence des aides humanitaires aux populations sinistrées", a affirmé le ministre.

L'Algérie -ajoute M. Cherfa- en sa qualité de membre responsable au sein de la communauté internationale, "est disposée à contribuer aux efforts collectifs pour préserver la paix et la sécurité et relever les défis liés au changement climatique, à la sécurité alimentaire et aux conflits, d'où la nécessité d'un engagement sans faille et d'actions concertées de tous les Etats".