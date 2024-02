Sénégal: Le PASNEEG dévoile ses actions en matière de lutte contre les violences basées sur le genre

Dakar — Le Projet d'appui à la stratégie nationale pour l'équité et l'égalité de genre a présenté, mardi, à Dakar, ses actions en matière de lutte contre les violences basées sur le genre au cours de l'année 2023.

"En 2023, le PASNEEG a beaucoup travaillé sur la problématique de violence mais aussi sur la prise en charge des besoins spécifiques des femmes et des filles dans les interventions budgétaires surtout au niveau local", a souligné Awa Nguer Fall, coordinatrice de ce projet logé au ministère de la Femme, de la Famille et de la protection des enfants.

Elle intervenait en marge de la cérémonie de présentation des activités réalisées par le PASNEG en 2023.

Cet évènement a vu la présence de beaucoup de partenaires des autres ministères et de la coordinatrice du programme genre à l'agence italienne pour la coopération italienne qui a financé le projet.

"Dans le cadre de la budgétisation sensible au genre, le PASNEEG a accompagné les communes de Goudomp et celle de Djinani dans le département de Bounkiling dans l'élaboration de leurs plans de développement communaux pour une meilleure prise en charge des besoins spécifiques des femmes et des filles pour plus de justice sociale dans les interventions budgétaires", a indiqué la coordinatrice du PASNEEG.

Selon elle, le PASNEEG est intervenu dans la formation des conseillers municipaux surtout dans le renforcement du leadership transformationnel pour une meilleure prise en charge des attentes des femmes dans les interventions des communes.

Toujours, sur le même volet, Mme Fall a indiqué des sessions de renforcement de capacité ont été initiées au profit des syndicalistes, des proviseurs, censeurs et principaux de CEM dans la région de Sédhiou.

Concernant la prise en charge des victimes de violence, la coordinatrice a signalé que le PASNEEG, en partenariat avec l'Association des juristes sénégalaise (AJS), a mis en place des boutiques de Droits dans les zones d'intervention qui sont au nombre de cinq.

"Les statistiques rapportées par ces boutiques de droits nous ont montré qu'il y a eu presque 3000 consultations juridiques dont plus de 90% sont des femmes et le quart pour des questions de violence à l'encontre des femmes et des filles qui sont donc traitées, référencées vers les structures pertinentes", a-t-elle indiqué.

Grâce à des mécanismes innovants, le PASNEEG s'active aussi dans l'accompagnement économique des victimes de violence, notamment dans les régions de Thiès et de Kaolack où "un financement souple, c'est-à-dire sans intérêt ni garantie, a été accordé à plus de 200 femmes victimes et survivantes de violences pour les aider de leur insertion socio-économique", a indiqué Mme Fall

Elle également rappelé le lancement, fin 2022, de la plateforme "'Wallu Allo 116" qui est le numéro d'appel gratuit accessible 24/24 pour dénoncer les cas de violences.