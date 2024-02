Maroc: La Fondation Mohammed V pour la Solidarité dévoile à Casablanca le programme des Unités Médicales Mobiles Connectées

Casablanca — La Fondation Mohammed V pour la Solidarité (FMVS) a dévoilé, mardi à Casablanca, le programme des Unités Médicales Mobiles Connectées - FMVS (UMMC-FMVS), et ce à l'occasion de son implémentation complète.

Projet d'intérêt général, le programme UMMC-FMVS a pour vocation d'améliorer l'efficience d'organisation et de prise en charge médicale des populations issues des régions non desservies par les infrastructures de santé, indique un communiqué de la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, ajoutant qu'il constitue également un modèle inédit d'intervention dont l'objectif est de satisfaire les besoins des populations et contribuer ainsi à leur bien-être.

Ce programme repose sur une innovation organisationnelle de la pratique médicale via la télémédecine, la mobilisation continue de compétences médicales dédiées et de moyens techniques importants, et ce, selon une configuration opérationnelle à grande échelle qui permet de faire bénéficier une large frange de personnes des prestations médicales de proximité, relève la même source.

Sa Majesté Le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, a donné, le 28 octobre 2023, le coup d'envoi à ce nouveau dispositif de santé mobile numérique dédié au monde rural, à travers la signature de la convention cadre de mise en oeuvre par les trois parties-prenantes que sont la Fondation, le ministère de la Santé et de la Protection Sociale et Mediot Technology. Le 30 janvier 2024, la phase de déploiement effectif a été accomplie. Les cinquante UMMC-FMVS prévues par le programme sont toutes opérationnelles et accueillent les patients issus des douars limitrophes de la localité d'implantation.

Selon le communiqué, trente-quatre provinces, réparties entre neuf régions du Royaume, à savoir l'Oriental (6 provinces), Tanger-Tétouan-Al Hoceima (3 provinces), Fès-Meknès (5 provinces), Rabat-Salé-Kénitra (1 province), Beni Mellal-Khénifra (2 provinces), Casablanca-Settat (2 provinces), Marrakech-Safi (7 provinces), Souss-Massa (3 provinces) et Draa-Tafilalet (5 provinces), sont desservies.

La totalité des UMMC-FMVS a fait l'objet d'une visite de terrain par M. Mohammed Al Azami, Chargé de mission au Cabinet Royal et membre du conseil d'administration de la FMVS. Cette visite a permis d'évaluer la couverture géographique et le bon déroulement de l'activité des UMMC-FMVS. Elle a été également l'occasion de sensibiliser les autorités locales sur la portée du programme et leur appui pour la réussite de ce projet Royal.

Désignée sous forme de modules intégrés, chaque UMMC-FMVS comprend un bloc médical spécialement aménagé et équipé, un espace d'accueil ainsi que des zones d'attente et de repos qui créent les bonnes conditions de l'expérience patient.

Le bloc médical est composé de deux box polyvalents de consultations et de soins, dotés des instruments médicaux de base, du mobilier médical, de système de connectivité et d'une gamme complète d'équipements biomédicaux de dernière génération (appareil d'examens connectés, caméra panoramique de télé-expertise, application médicale Visiostation et écrans tactiles) qui servent d'outils de travail pour les consultations à distance.

Le fonctionnement est assuré par une équipe dédiée (un médecin généraliste, deux infirmiers (ères) et une ressource administrative) qui est affectée localement pour toute la période d'activité d'une UMMC - FMVS. L'équipe prend en charge les consultations de médecine générale en présentiel (examens, diagnostics, prescriptions et remise de médicaments), la télé-expertise à distance, les actes de soins ambulatoires (petites chirurgies, nébulisation ....) et le suivi des programmes de santé publique (santé materno-infantile, vaccination, dépistage du cancer du sein et du coll de l'utérus, du diabète et de l'hypertension artérielle), indique la Fondation, précisant que l'accès à ces unités est libre et ouvert du lundi au vendredi, de 9h00 à 18h00.

Pour ce qui est de la télé-expertise, le recours à celle-ci est du ressort du médecin généraliste qui, lorsqu'un cas nécessite un avis ou de l'assistance pour les examens, fait appel à un médecin spécialiste qui opère depuis un plateau central de télémédecine, relié à l'ensemble des UMMC - FMVS.

La plateforme Visio-station, quant à elle, permet alors d'établir un contact en direct avec l'expert selon la spécialité requise (gynécologie-obstétrique, pédiatrie, endocrinologie, dermatologie, ORL, cardiologie, pneumologie et néphrologie), de conduire les examens et d'analyser toute situation grâce aux flux vidéo provenant des unités et des images transmises par le matériel connecté. Le médecin généraliste qui suit les instructions à distance, constitue dès lors le prolongement physique de l'intervention du spécialiste.

Depuis les premières mises en service (Novembre 2023 - 31 Janvier 2024) des UMMC-FMVS, 73.364 personnes, dont 46.219 femmes, ont pu bénéficier des différentes prestations médicales, 60.778 ont fait l'objet de consultations et de soins généralistes et 5.967 actes ont nécessité un recours à la télé-expertise dans les différentes spécialités disponibles, conclut le communiqué.